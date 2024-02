Cómo es el cementerio para perros que Susana Giménez tiene en su chacra de Punta del Este

Susana Giménez con uno de sus perros.jpg

“Lloré mucho cuando se me murió el Cholo, mi perro adorado Weimaraner. Lloré mucho, mucho, pero mucho. Los diez años los vivió conmigo. Pegado a mí, siempre. Yo salía de hacer gimnasia y él estaba en mi cama esperándome… Él vivía para mí y yo para el Cholo”, contó la conductora.

Fue allí cuando Susana explicó que hizo construir un Jardín de Paz en su chacra uruguaya. “Todos tienen sus lapiditas. Está Clara, Rosa, Cholo y el Indio”, repasó una a una cada una de sus mascotas ya fallecidas. En tanto, remarcó que su querido y famosísimo Yorkshire, Jazmín, descansa en otro lugar. “Él está enterrado en mi casa de Barrio Parque”, concluyó emocionada.

Se supo qué hizo Susana Giménez con el perrito que le regaló Cristian Castro por su cumpleaños

Sin duda alguna, el regalo que más sorprendió a Susana Giménez la noche de su fiesta de cumpleaños número 80 el pasado 29 de enero, fue el cachorrito que le llevó el mexicano Cristian Castro sin saber que la diva no quiere sumar más mascotas a su casa.

Así las cosas, este miércoles desde LAM (América TV) contaron qué pasó con el perrito luego del festejo esteño, dejando en claro que resultó un regalo "inapropiado". Maite Peñoñori contó: "Pomerania es la raza de este perrito, que Susana lo tuvo ahí. Me dijeron que no lloró, el perrito divino, todos chochos toqueteándolo. Cristian Castro le dijo 'ponele Cris por mí'. Pero, ¿en manos de quién está ahora? Y rebautizado, porque ya no se llama más Cris".

"Ella tiene muchos perros grandes, y es un regalo muy fuerte para hacer, coincidimos en eso", comentó la periodista, al tiempo que reveló que "Se lo quedó, me mandó una foto recién, lo rebautizó, se llama 'Blue'. Ahí lo vemos, lo tiene Barby Franco en su casa con Burlando. Están enloquecidos, es muy Barby Franco".

Fue allí cuando Angie Balbiani consideró un acierto que quedase en manos de la pareja del famoso abogado, "porque Barby hace tiempo me contaba que el perro que tiene acá, no tiene onda con Sarah, no tienen buena onda. Es lindo que se críen juntos, entonces me parece que era como que le tenía que tocar esto a este perrito".

Por último, Maite reveló que lo bautizaron Blue por "Azul", la icónica canción del hijo de Verónica Castro.