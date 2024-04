Yanina Latorre dio detalles del encuentro entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

“Muy divertida ella. Bailó, comió, tomó, una divina. Se quedó a dormir y al otro día participó del cumpleaños de Lolito", comenzó diciendo la angelita.

Luego reparó en un detalle clave y confesó: “Hubo un momento, cuando bailamos mucho, que empiezan a pasar las canciones de mentiroso y reproche, se las dedicaba a él. Ahí le dije: Marcelito a esta chica le debes una charlita”.

Embed

“Ahí hay algo, hay descularlo. Todo el mundo cuando llegamos nos mirábamos como diciendo '¿vino?' Todos pensaban que no estaban juntos. Éramos un montón y nadie entendía la presencia", completó.

Sin embargó aseguró que Marcelo y Milett demostraron que estaba todo bien y describió: “Se daban besos, se agarraban de la mano, chapaban. El la agarraba como si fueran a volar. Yo dije en un momento, no sé si esto es un show para que yo el lunes diga que se arreglaron. Para mí hay una crisis y no está superada”.

yanina latorre cena marcelo tinelli milett figueroa 1.jpg

Milett Figueroa habló de su relación con las hijas de Marcelo Tinelli: "Nos estamos conociendo"

En medio de las versiones que indican una complicada relación entre las hijas de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la modelo habló ante las cámaras de LAM (América) y aclaró cómo es verdaderamente el vínculo.

“En todo el tiempo que nosotras hemos pasado juntas, que hemos convivido en Punta del Este, hay una relación hermosa y existe una relación muy linda. Cande salió a aclarar y decir que en ningún momento ha dicho los adjetivos que no voy a repetir porque son bastante fuertes”, expresó Milett.

Por otro lado contó como se sentía al ver las noticias sobre este tema y admitió: “No puedo controlar las opiniones o especulaciones de otras personas, nosotros estamos muy bien, con Cande y las otras chicas y no tenemos porque a cada rato salir a aclarar ese tema. Es bastante fastidioso”.

“Mi papá falleció hace muchos años y cuando mi mamá me dice que ha conocido a alguien yo soy re celosa, las mujeres con los papás son re celosas. Pero nunca he sentido algo raro en la relación de nuestro vínculo, una falta de respecto, una mirada rara, nunca”, aseguró la mujer de Marcelo.

Por último, definió su relación con las chicas día de hoy y cerró: “A mi no me gusta fingir ningún tipo de vínculo pero no existe un vínculo malo tampoco, no es que seamos mejores amigas y salgamos solas, que me encantaría, pero no es que tampoco nos llevemos mal. Nos estamos conociendo”.