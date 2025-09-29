Cuenta regresiva y la peor de las sospechas: ya tiene fecha la indagatoria para Cristian Graf

“El solo hecho de que el cuerpo de un adolescente estuviera enterrado en el fondo de una vivienda habitada en forma continua e ininterrumpida por la misma familia durante décadas resulta suficiente para indagar a sus históricos ocupantes”, argumentó el fiscal.

Aunque la causa está prescripta, el representante del Ministerio Público sostiene que es necesario dar una respuesta a la familia de Fernández Lima, que durante más de cuatro décadas buscó saber qué ocurrió.

Diego fue visto por última vez el 26 de julio de 1984, cuando regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para tomar un colectivo. Tras 41 años de incógnita, sus restos y algunas pertenencias aparecieron enterrados en el patio del chalet que entre 2001 y 2003 alquiló el músico Gustavo Cerati, fallecido en 2014.