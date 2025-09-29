Volvieron a detener a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo

Morena Rial, una vez más, quedó detenida. La Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo agravado al no cumpliar con las medidas procesales.
Morena Rial fue detenida tras incumplir las condiciones de su excarcelación en la causa por robo agravado.
"Morena Rial está detenida. Ella está procesada por dos robos. Primero la metieron presa y después la excarcelaron con condiciones: que se presente una vez por mes en la fiscalía de San Isidro; que haga terapia y presente todas las semanas el certificado y que se busque un trabajo", detalló Yanina Latorre este lunes en Sálvese quien pueda (América TV).
La conductora también recordó los incumplimientos iniciales de la mediática: "Al principio ella no hizo nada de todo esto. Lo tenía a Fernando Burlando, le echa la culpa, tiene un quilombo, le cambian el abogado. Le ponen a Miguel Ángel Pierri e hizo como una terapia, presentó uno o dos certificados, creo que en un momento dijeron que el padre o alguien le iba a dar un trabajo, que estaba buscando trabajo y se habrá presentado algunas veces en la fiscalía".
Sobre el operativo, Latorre explicó: "El viernes salió el pedido de detención. La jueza pidió que la detengan hoy y para que no sea conflictivo ni doloroso en su casa con el hijito presente, la detuvieron en Caballito en la casa de alguien que ella estaba de visita, tocaron el piso, pidieron por More Rial, la esposaron y se la llevaron".
Más adelante, Yanina dialogó con el abogado Héctor Yemmi, quien aportó detalles sobre el procedimiento: "En principio se hizo justicia, se terminaron los privilegios".
Y agregó con firmeza: "En esa impunidad se mueve y la detienen en un domicilio donde ella pernoctaba cuando tenía que pernoctar en domicilio de la hermana".
