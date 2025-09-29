Volvieron a detener a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo

Más adelante, Yanina dialogó con el abogado Héctor Yemmi, quien aportó detalles sobre el procedimiento: "En principio se hizo justicia, se terminaron los privilegios".

Y agregó con firmeza: "En esa impunidad se mueve y la detienen en un domicilio donde ella pernoctaba cuando tenía que pernoctar en domicilio de la hermana".

¿Qué vínculo tenía Morena Rial con las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela?

La trágica noticia del femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez sacudió al país y provocó una ola de dolor e indignación en la opinión pública.

Diversas personalidades se expresaron sobre el caso, pero una de las intervenciones más contundentes fue la de Morena Rial. Visiblemente molesta, la mediática apuntó contra el sistema judicial y la Policía Bonaerense por su accionar tras el brutal crimen.

A través de sus historias en Instagram, la hija de Jorge Rial no ocultó su enojo por la lentitud en el avance de la causa y lanzó duras críticas: “Le roban a una famosa modelo o a alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. Hubieran sentado el ort… a buscar el cerrojo de las cámaras y podían resolver hace varios días. Media pila, lo que quieren lo encuentran rapidito, manga de inoperantes”.

Morena también aclaró que no tenía un vínculo directo con las víctimas, aunque sí compartía conocidos con ellas. “En realidad nunca las vi personalmente, pero mis amigos sí”, respondió cuando le consultaron sobre su cercanía con las jóvenes.

