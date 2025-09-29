En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
La Matanza
Femicidio
Triple femicidio

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, sufrió un problema de salud y fue hospitalizado

Otra tragedia en la familia: lo que le pasó al abuelo de Brenda y Morena en pleno reclamo de Justicia. Enterate.

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, sufrió un problema de salud y fue hospitalizado

El dolor no da tregua en la familia de Brenda y Morena, dos de las tres chicas brutalmente asesinadas en el conurbano bonaerense. En medio de la conmoción por las detenciones y las marchas en pedido de justicia, Antonio —el abuelo de ambas— debió ser atentido de urgencia tras sufrir una arritmia.

Leé también Qué famosos están sepultados en el mismo cementerio que enterraron a Brenda y Morena
que famosos estan sepultados en el mismo cementerio que enterraron a brenda y morena

El hombre fue trasladado al hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo. “Es algo esperable por la situación de estrés y angustia que está viviendo”, explicaron los profesionales que lo atendieron. Aunque se encuentra fuera de peligro, el episodio refleja cómo la tragedia no solo golpea de frente a las víctimas, sino que también deja secuelas profundas en todo el entorno familiar.

El caso ya conmueve a la Argentina entera. Tres adolescentes, asesinadas en circunstancias aún bajo investigación, dejaron una herida imposible de cerrar. Brenda, Morena y Lara eran apenas unas chicas que soñaban con su futuro mejor y fueron asesinadas por un grupo de personas, asociadas a un cartel narco conconexiones internacionales: los femicidios fueron trasmitidos en vivo en un circuito cerrado de redes.

Las imágenes de sus familiares llorando, abrazando fotos y reclamando justicia en las calles se multiplicaron en los medios y en las redes sociales. Hoy, el sufrimiento se agrava con este nuevo episodio de salud de Antonio, quien se convirtió en símbolo del desgarro familiar.

Antonio confirmó que Fernando Burlando será representante legal de la familia: “Mis hijos, mi nuera y yerno se van a reunir en Puerta Madero. Vamos a tener todo más claro”.

image

Seis son ya los detenidos por su presunta vinculación con el triple crimen. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar y la otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra se negaron a declarar cuando fueron indagados. Los cuatro fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

El viernes fue capturado en Villazón, Bolivia, un quinto integrante de la banda, Lázaro Víctor Sotacuro y el sábado un joven de 29 años acusado de cavar un pozo y haber enterrado los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Se espera que este lunes por la mañana ambos declaren ante el fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza.

En paralelo, continúa la intensa búsqueda de Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, apuntado como el cerebro detrás del triple homicidio.

image
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
La Matanza Femicidio
Notas relacionadas
Incidentes y desgarradoras imágenes en la despedida de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela
El Gobierno apunta a Kicillof por el triple femicidio y defiende la eliminación del Ministerio de la Mujer
Fuegos artificiales: la particular despedida a Lara de la joven con la que compartió las calles como trabajadora sexual

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar