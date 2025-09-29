Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, sufrió un problema de salud y fue hospitalizado

Antonio confirmó que Fernando Burlando será representante legal de la familia: “Mis hijos, mi nuera y yerno se van a reunir en Puerta Madero. Vamos a tener todo más claro”.

image

Seis son ya los detenidos por su presunta vinculación con el triple crimen. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar y la otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra se negaron a declarar cuando fueron indagados. Los cuatro fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

El viernes fue capturado en Villazón, Bolivia, un quinto integrante de la banda, Lázaro Víctor Sotacuro y el sábado un joven de 29 años acusado de cavar un pozo y haber enterrado los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Se espera que este lunes por la mañana ambos declaren ante el fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza.

En paralelo, continúa la intensa búsqueda de Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, apuntado como el cerebro detrás del triple homicidio.