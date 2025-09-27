Estreno en Netflix: Leonardo Sbaraglia deslumbra en una nueva serie corta y solo tiene 3 episodios

Desde ese momento, Rovira enfrenta la decisión más dura de su vida: mantener el control político que lo sostiene en el poder o arriesgarlo todo para salvar a su hija. La tensión entre lo público y lo íntimo es el eje central de la historia, enmarcada en un thriller político que no da respiro.

La filmación de Las maldiciones se llevó adelante en diferentes locaciones del norte argentino, un escenario poco explorado en las producciones nacionales de gran alcance. Los paisajes, el clima social y la riqueza cultural de la región funcionan como un personaje más dentro de la historia, reforzando la sensación de aislamiento, tensión y fragilidad.

Las maldiciones Netflix 1

Los realizadores apostaron a un estilo visual crudo y realista, con planos que destacan la inmensidad del territorio y la vulnerabilidad de quienes lo habitan. Esto potencia el relato y le otorga una identidad propia frente a otros thrillers internacionales.

El elenco de la serie con Leonardo Sbaraglia

Leonardo Sbaraglia

Gustavo Bassani

Alejandra Flechner

Francesca Varela

Mónica Antonópulos

Emiliano Kaczka

Osmar Núñez

César Bordón

Pablo Isasmendi

Roberto Suarez

Las maldiciones Netflix 4

Una adaptación que mantiene el espíritu literario

La escritora Claudia Piñeiro es conocida por su habilidad para crear historias donde los dilemas humanos se entrelazan con la realidad política y social. Las maldiciones no es la excepción. La serie conserva esa mirada crítica y aguda sobre las tensiones de la vida pública en Argentina, a la vez que amplifica el costado más íntimo del drama familiar.

El desafío de trasladar la novela al formato audiovisual se resolvió con un guion que evita los rodeos y apuesta por la intensidad, lo que asegura que el espectador permanezca enganchado desde el primer hasta el último minuto.

Las maldiciones, novela de Claudia Piñeiro

Cuántos capítulos tiene Las maldiciones

Netflix apostó a un formato breve pero intenso. En tiempos en los que abundan las series con temporadas extensas y tramas dilatadas, la plataforma eligió lanzar una historia cerrada en tres capítulos. Esa decisión refuerza la idea de que el público actual busca contenidos que se puedan consumir de una sola vez, sin perder impacto ni profundidad.

Además, el estreno en septiembre potencia la estrategia: es un mes donde los usuarios suelen buscar novedades frescas para acompañar los fines de semana de descanso.

Las maldiciones Netflix 3

Por qué vale la pena ver Las maldiciones

Duración corta: con solo tres capítulos, es perfecta para una maratón sin compromisos extensos.

con solo tres capítulos, es perfecta para una maratón sin compromisos extensos. Dilema moral intenso: la serie plantea la pregunta de qué se elige cuando la sangre y el poder entran en conflicto.

la serie plantea la pregunta de qué se elige cuando la sangre y el poder entran en conflicto. Suspenso político: mezcla negociaciones, traiciones y secretos familiares, logrando atrapar tanto a quienes disfrutan del thriller como a quienes buscan un drama con trasfondo social.

mezcla negociaciones, traiciones y secretos familiares, logrando atrapar tanto a quienes disfrutan del thriller como a quienes buscan un drama con trasfondo social. Calidad de producción local: demuestra que en Argentina se pueden crear ficciones de nivel internacional sin perder identidad propia.

demuestra que en Argentina se pueden crear ficciones de nivel internacional sin perder identidad propia. Elenco de peso: actores consagrados que elevan cada escena con interpretaciones sólidas y verosímiles.

Tráiler de Las maldiciones en Netflix