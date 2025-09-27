En vivo Radio La Red
SERIES

Estreno en Netflix: Leonardo Sbaraglia deslumbra en una nueva serie corta y solo tiene 3 episodios

Esta serie breve argentina se sumó a Netflix con Leonardo Sbaraglia y solo tres capítulos. Ya se convirtió en un thriller ideal para maratonear.

Estreno en Netflix: Leonardo Sbaraglia deslumbra en una nueva serie corta y solo tiene 3 episodios. (Foto: archivo)

Netflix estrenó recientemente Las maldiciones, una miniserie argentina que con apenas tres capítulos ya se perfila como una de las apuestas más fuertes de la plataforma en la región. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, la historia está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y mezcla suspenso, drama familiar y tensiones políticas.

Con un ritmo narrativo veloz y escenas filmadas en escenarios imponentes del norte argentino, Las maldiciones se convirtió en una opción perfecta para maratonear durante un fin de semana, con la ventaja de ser breve, intensa y directa al corazón de sus dilemas.

De qué trata Las maldiciones en Netflix

La serie adapta la obra literaria de Claudia Piñeiro y plantea un dilema moral cargado de dramatismo. El protagonista, Fernando Rovira (interpretado por Sbaraglia) es gobernador de una provincia norteña. Mientras negocia una ley clave sobre la explotación del litio, su hija es secuestrada por alguien de su círculo más cercano.

Las maldiciones Netflix 2

Desde ese momento, Rovira enfrenta la decisión más dura de su vida: mantener el control político que lo sostiene en el poder o arriesgarlo todo para salvar a su hija. La tensión entre lo público y lo íntimo es el eje central de la historia, enmarcada en un thriller político que no da respiro.

La filmación de Las maldiciones se llevó adelante en diferentes locaciones del norte argentino, un escenario poco explorado en las producciones nacionales de gran alcance. Los paisajes, el clima social y la riqueza cultural de la región funcionan como un personaje más dentro de la historia, reforzando la sensación de aislamiento, tensión y fragilidad.

Las maldiciones Netflix 1

Los realizadores apostaron a un estilo visual crudo y realista, con planos que destacan la inmensidad del territorio y la vulnerabilidad de quienes lo habitan. Esto potencia el relato y le otorga una identidad propia frente a otros thrillers internacionales.

El elenco de la serie con Leonardo Sbaraglia

  • Leonardo Sbaraglia
  • Gustavo Bassani
  • Alejandra Flechner
  • Francesca Varela
  • Mónica Antonópulos
  • Emiliano Kaczka
  • Osmar Núñez
  • César Bordón
  • Pablo Isasmendi
  • Roberto Suarez
Las maldiciones Netflix 4

Una adaptación que mantiene el espíritu literario

La escritora Claudia Piñeiro es conocida por su habilidad para crear historias donde los dilemas humanos se entrelazan con la realidad política y social. Las maldiciones no es la excepción. La serie conserva esa mirada crítica y aguda sobre las tensiones de la vida pública en Argentina, a la vez que amplifica el costado más íntimo del drama familiar.

El desafío de trasladar la novela al formato audiovisual se resolvió con un guion que evita los rodeos y apuesta por la intensidad, lo que asegura que el espectador permanezca enganchado desde el primer hasta el último minuto.

Las maldiciones, novela de Claudia Piñeiro

Cuántos capítulos tiene Las maldiciones

Netflix apostó a un formato breve pero intenso. En tiempos en los que abundan las series con temporadas extensas y tramas dilatadas, la plataforma eligió lanzar una historia cerrada en tres capítulos. Esa decisión refuerza la idea de que el público actual busca contenidos que se puedan consumir de una sola vez, sin perder impacto ni profundidad.

Además, el estreno en septiembre potencia la estrategia: es un mes donde los usuarios suelen buscar novedades frescas para acompañar los fines de semana de descanso.

Las maldiciones Netflix 3

Por qué vale la pena ver Las maldiciones

  • Duración corta: con solo tres capítulos, es perfecta para una maratón sin compromisos extensos.
  • Dilema moral intenso: la serie plantea la pregunta de qué se elige cuando la sangre y el poder entran en conflicto.
  • Suspenso político: mezcla negociaciones, traiciones y secretos familiares, logrando atrapar tanto a quienes disfrutan del thriller como a quienes buscan un drama con trasfondo social.
  • Calidad de producción local: demuestra que en Argentina se pueden crear ficciones de nivel internacional sin perder identidad propia.
  • Elenco de peso: actores consagrados que elevan cada escena con interpretaciones sólidas y verosímiles.

Tráiler de Las maldiciones en Netflix

