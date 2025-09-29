En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Florencio Varela
TRIPLE CRIMEN NARCO

El conmovedor video que compartió la hermana de Lara: "Te recordaremos como la Reynita"

Mientras avanza la investigación para dar con todos los responsables, Agostina difundió un video inédito de Lara Gutiérrez. La adolescente fue asesinada junto a otras dos jóvenes en Florencio Varela.

El dolor sigue latente en Florencio Varela. Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco que conmocionó a la localidad bonaerense, compartió en sus redes sociales un video inédito de la fiesta de 15 años de la adolescente y emocionó a todos.

En el posteo, que rápidamente se viralizó, la joven escribió: “Lara por siempre. Te recordaremos como la Reynita que eras, mi hermosa. No caemos todavía, pero danos toda la fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”.

Las imágenes muestran distintos momentos del festejo, realizado en noviembre del año pasado en una quinta alquilada. Se la ve a Lara bailando, disfrutando dentro de una pileta, luciendo un vestido blanco de quinceañera e incluso tomando alcohol junto a sus amigos.

La celebración incluyó música, mesas para los invitados, bebidas y un sector especial donde estaba ubicada la torta de cumpleaños. Para la familia, ese día quedó grabado como uno de los recuerdos más felices de la joven.

El crimen de Lara, de 15 años, sigue en investigación. Los investigadores trabajan para detener a todos los implicados en el ataque, en especial a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, sindicado como el principal sospechoso y aún prófugo de la Justicia.

"Hubo complicidad": la fuerte denuncia del abogado de Lara, asesinada en el triple crimen narco

En una entrevista con América TV, Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara, denunció “complicidad con personal policial y político” y cuestionó la falta de celeridad y empatía de la Justicia durante los primeros días de la búsqueda.

Desde el momento cero, cuando la familia quiso hacer la denuncia, les dijeron que volvieran en 48 horas. Eso no es solo negligencia, es complicidad”, declaró Fuenzalida, apuntando contra la primera respuesta de la comisaría y el accionar del fiscal inicial de la causa.

Fuenzalida relató que, al enterarse de la desaparición de Lara el viernes por la noche, la familia acudió de inmediato a la Comisaría de Ciudad Evita, pero los agentes se negaron a recibir la denuncia hasta pasadas 48 horas.

La madre fue tratada casi como si exagerara. Perdimos tiempo clave porque no se activaron los protocolos de búsqueda de inmediato”, explicó el abogado.

El letrado considera que esa demora inicial pudo haber influido en el destino de las víctimas, dado que las tres adolescentes fueron vistas por última vez cuando subieron a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, registrada por una cámara de seguridad.

