El conmovedor video que compartió la hermana de Lara: "Te recordaremos como la Reynita"

La celebración incluyó música, mesas para los invitados, bebidas y un sector especial donde estaba ubicada la torta de cumpleaños. Para la familia, ese día quedó grabado como uno de los recuerdos más felices de la joven.

El crimen de Lara, de 15 años, sigue en investigación. Los investigadores trabajan para detener a todos los implicados en el ataque, en especial a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, sindicado como el principal sospechoso y aún prófugo de la Justicia.

"Hubo complicidad": la fuerte denuncia del abogado de Lara, asesinada en el triple crimen narco

En una entrevista con América TV, Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara, denunció “complicidad con personal policial y político” y cuestionó la falta de celeridad y empatía de la Justicia durante los primeros días de la búsqueda.

“Desde el momento cero, cuando la familia quiso hacer la denuncia, les dijeron que volvieran en 48 horas. Eso no es solo negligencia, es complicidad”, declaró Fuenzalida, apuntando contra la primera respuesta de la comisaría y el accionar del fiscal inicial de la causa.

Fuenzalida relató que, al enterarse de la desaparición de Lara el viernes por la noche, la familia acudió de inmediato a la Comisaría de Ciudad Evita, pero los agentes se negaron a recibir la denuncia hasta pasadas 48 horas.

“La madre fue tratada casi como si exagerara. Perdimos tiempo clave porque no se activaron los protocolos de búsqueda de inmediato”, explicó el abogado.

El letrado considera que esa demora inicial pudo haber influido en el destino de las víctimas, dado que las tres adolescentes fueron vistas por última vez cuando subieron a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, registrada por una cámara de seguridad.