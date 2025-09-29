Audio desgarrador de una amiga de Lara: "No sé cómo voy a seguir después de esto"

Si no, ¿sería la cuarta víctima? La respuesta del cronista fue: "Tengo un audio de Florencia. Es corto, son solamente 10 segundos. Escucha el tono de voz y lo que dice yo creo que es muy contundente".
"A ver. Ya me acuerdo. No, te juro que estoy...O sea, estoy rellorando ya, no sé cómo voy a seguir después de esto, te juro que no sé. No sé cómo voy a seguir después de esto". Ese fue el breve y contundente mensaje de Florencia.
Ese mensaje lo envió solo con audio por el miedo que toda la situación plantea. Florencia merece que a ella sí se la cuide porque fue muy valiente. Tiene que estar protegida, cosa que no sucedió con las demás chicas.
Cómo sigue la trama
Los cuatro detenidos fueron llevados a declarar. Pero "Pequeño J", el líder y presunto responsable de decidir la muerte de las chicas, sigue prófugo. Brenda, Morena y Lara pagaron estar en ese mundo fuera de a ley con sus vidas. A Florencia, que se animó a contar ese infierno, no puede pasarle lo mismo. Y el respaldo del periodismo no alcanza. Debe actuar la policía y la Justicia.