Audio desgarrador de una amiga de Lara: "No sé cómo voy a seguir después de esto"

La joven que ayer parecía una compañera de Lara en el complejo mundo que está saliendo a la luz dio un nuevo testimonio. Pero esta vez, se escucha su voz temblorosa y llorando porque tiene miedo por su propia seguridad.

Lara

Lara, en una selfie. Su amiga Florencia se animó a hablar y ahora teme por su vida. (Foto: Archivo)
Tras el femicidio de Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutierrez (15) otra chica se animó a hablar. Conoce, porque sufre, ese mundo en el que no son dueñas de sus vidas. Señores narcos, que se pasean entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, disponen de ellas.

En el programa de Sergio Lapegüe, por América se conoció un importante y revelador testimonio. Es de apenas 10 segundos, pero más que suficientes para retratar perfectamente la situación fuera del control y de la ley que se vive a diario.

"Martín, ¿podés hacer un intento de llamado a Florencia? Sí. ¿Podrá? ¿En vivo?", le preguntó Lapegüe al cronista. Y explicó dequien se trata. Florencia es la que habló con Martín y con Lara, pero en ese momento no sabíamos que ella había dicho otro nombre, que fue la nota que después repercutió en toda la República Argentina, en todos los canales. Es la chica que estaba al lado que tiene miedo, Flor, tiene miedo. Hacían su trabajo sexual en la zona de Flores, denunciada por los vecinos. Y tiene miedo. Porque ella iba a ser una de las... iba a ser una de las compañeras de Lara y no fue ese viernes porque sentía mal físicamente.

Si no, ¿sería la cuarta víctima? La respuesta del cronista fue: "Tengo un audio de Florencia. Es corto, son solamente 10 segundos. Escucha el tono de voz y lo que dice yo creo que es muy contundente".

"A ver. Ya me acuerdo. No, te juro que estoy...O sea, estoy rellorando ya, no sé cómo voy a seguir después de esto, te juro que no sé. No sé cómo voy a seguir después de esto". Ese fue el breve y contundente mensaje de Florencia.

Ese mensaje lo envió solo con audio por el miedo que toda la situación plantea. Florencia merece que a ella sí se la cuide porque fue muy valiente. Tiene que estar protegida, cosa que no sucedió con las demás chicas.

Cómo sigue la trama

Los cuatro detenidos fueron llevados a declarar. Pero "Pequeño J", el líder y presunto responsable de decidir la muerte de las chicas, sigue prófugo. Brenda, Morena y Lara pagaron estar en ese mundo fuera de a ley con sus vidas. A Florencia, que se animó a contar ese infierno, no puede pasarle lo mismo. Y el respaldo del periodismo no alcanza. Debe actuar la policía y la Justicia.

