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Comienzan los pagos

ANSES: quiénes cobran entre $150.000 y $500.000 desde este martes 8 y cuáles son los nuevos montos

El organismo previsional pone en marcha el cronograma de liquidaciones correspondiente al noveno mes del año para jubilaciones que no superan el haber mínimo y asignaciones de la Seguridad Social.

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Atención ANSES: quiénes cobran desde este martes 8 y cuáles son los nuevos montos

Atención ANSES: quiénes cobran desde este martes 8 y cuáles son los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pago de septiembre para todas sus prestaciones, en el cual un jubilado que percibe el haber mínimo cobrará de bolsillo $498.633 netos en mano a partir del martes 8 de septiembre, cifra compuesta por el haber base de $428.633 (que incluye el aumento del 2,11% por IPC) y el bono extraordinario de $70.000.

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¿Cuánto cobran de bolsillo los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre?

El organismo previsional aplica la actualización del 2,11% en las jubilaciones y pensiones, sumado a la acreditación directa del subsidio extraordinario de $70.000. Los valores liquidados en mano para cada categoría se desglosan a continuación:

  • Jubilación mínima: Haber básico de $428.633 + Bono de $70.000 = Total de $498.633 netos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber básico de $342.873 + Bono de $70.000 = Total de $412.873 netos.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: Haber básico de $300.043 + Bono de $70.000 = Total de $370.043 netos.

Para quienes perciben ingresos superiores al haber mínimo pero inferiores a $498.633, se liquida un bono proporcional hasta alcanzar dicho tope. Cabe destacar que en el mes de septiembre no se abona el medio aguinaldo, ya que la prestación SAC se liquida de forma exclusiva en junio y diciembre.

¿Cuáles son los montos netos de la AUH y la Tarjeta Alimentar?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un valor total de $154.031 por cada hijo. En cumplimiento del esquema de retención legal, el pago en mano se distribuye de la siguiente manera:

  • Cobro mensual directo (80%): $123.225 netos depositados en la cuenta bancaria.

  • Retención acumulada (20%): $30.806 acumulados que se acreditan tras presentar la Libreta AUH del período correspondiente.

Adicionalmente, los titulares reciben el monto automático de la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar) sin trámite previo:

  • Familias con 1 hijo: $72.250

  • Familias con 2 hijos: $113.299

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425

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¿Cómo funciona el pago del bono de $70.000 y quiénes lo reciben?

El refuerzo de $70.000 se liquida en forma automática en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha asignada para el cobro del haber mensual habitual.

  • Acreditación automática: No requiere ningún tipo de inscripción, trámite en oficinas ni gestiones telefónicas o virtuales.

  • Topes de ingreso: Se acredita el monto total de $70.000 a quienes cobren hasta $428.633. Quienes perciban montos entre $428.633 y $498.633 cobran una suma proporcional. Quienes superen los $498.633 no acceden al subsidio.

  • Seguridad de datos: Desde la ANSES advierten que ningún agente oficial solicitará claves bancarias, token ni datos personales para la acreditación del bono.

¿Cuál es el calendario de pago de ANSES según el DNI?

Las acreditaciones se efectúan únicamente en días hábiles (fines de semana sin actividad bancaria) y durante septiembre no existen feriados nacionales que alteren las fechas estipuladas.

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 14 de septiembre

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre

  • DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre

  • DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre

  • DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre

  • DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre

  • DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo y Desempleo Plan 1:

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF):

  • DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre

  • DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre

  • DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre

  • DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre

  • DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre

  • DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE):

  • DNI terminado en 0: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminado en 1: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminado en 2: Lunes 14 de septiembre

  • DNI terminado en 3: Martes 15 de septiembre

  • DNI terminado en 4: Miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminado en 5: Jueves 17 de septiembre

  • DNI terminado en 6: Viernes 18 de septiembre

  • DNI terminado en 7: Lunes 21 de septiembre

  • DNI terminado en 8: Martes 22 de septiembre

  • DNI terminado en 9: Miércoles 23 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó cronograma de pagos de septiembre para jubilaciones mínimas y asignaciones, incluyendo un bono de $70.000.
  • Jubilados con haber mínimo recibirán $498.633 netos, compuestos por su haber base y el refuerzo.
  • Se detallan los montos de cobro en mano para AUH, Tarjeta Alimentar y diferentes categorías de jubilaciones y pensiones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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