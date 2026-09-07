ANSES: quiénes cobran entre $150.000 y $500.000 desde este martes 8 y cuáles son los nuevos montos

Adicionalmente, los titulares reciben el monto automático de la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar) sin trámite previo:
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Familias con 1 hijo: $72.250
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Familias con 2 hijos: $113.299
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Familias con 3 o más hijos: $149.425
Javier Milei confirmó un aumento para la AUH: cuánto y cuándo se cobra en septiembre
¿Cómo funciona el pago del bono de $70.000 y quiénes lo reciben?
El refuerzo de $70.000 se liquida en forma automática en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha asignada para el cobro del haber mensual habitual.
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Acreditación automática: No requiere ningún tipo de inscripción, trámite en oficinas ni gestiones telefónicas o virtuales.
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Topes de ingreso: Se acredita el monto total de $70.000 a quienes cobren hasta $428.633. Quienes perciban montos entre $428.633 y $498.633 cobran una suma proporcional. Quienes superen los $498.633 no acceden al subsidio.
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Seguridad de datos: Desde la ANSES advierten que ningún agente oficial solicitará claves bancarias, token ni datos personales para la acreditación del bono.
¿Cuál es el calendario de pago de ANSES según el DNI?
Las acreditaciones se efectúan únicamente en días hábiles (fines de semana sin actividad bancaria) y durante septiembre no existen feriados nacionales que alteren las fechas estipuladas.
Pensiones No Contributivas (PNC):
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DNI terminados en 0 y 1: Martes 8 de septiembre
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DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre
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DNI terminados en 4 y 5: Jueves 10 de septiembre
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DNI terminados en 6 y 7: Viernes 11 de septiembre
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DNI terminados en 8 y 9: Lunes 14 de septiembre
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:
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DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre
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DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre
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DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre
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DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre
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DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre
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DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre
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DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre
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DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre
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DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre
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DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre
Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo y Desempleo Plan 1:
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DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre
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DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre
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DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre
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DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre
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DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF):
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DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre
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DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre
-
DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre
-
DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre
-
DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre
-
DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre
-
DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre
-
DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre
-
DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre
-
DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre
Asignación por Embarazo (AUE):
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DNI terminado en 0: Jueves 10 de septiembre
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DNI terminado en 1: Viernes 11 de septiembre
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DNI terminado en 2: Lunes 14 de septiembre
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DNI terminado en 3: Martes 15 de septiembre
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DNI terminado en 4: Miércoles 16 de septiembre
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DNI terminado en 5: Jueves 17 de septiembre
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DNI terminado en 6: Viernes 18 de septiembre
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DNI terminado en 7: Lunes 21 de septiembre
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DNI terminado en 8: Martes 22 de septiembre
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DNI terminado en 9: Miércoles 23 de septiembre