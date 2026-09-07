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Nuevo aumento confirmado para la AUH en septiembre: cuánto cobran las familias por hijo

La AUH tendrá una suba en el noveno mes del año. Con la Tarjeta Alimentar y otros complementos, una familia con tres hijos puede superar los $519.000 de cobro mensual.

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Nuevo aumento confirmado para la AUH en septiembre: cuánto cobran las familias por hijo (Foto: A24.com).

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Con la nueva suba, el monto bruto de la AUH será de $154.031 por hijo. Sin embargo, los titulares cobran cada mes el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido y puede recuperarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.

Además, quienes cumplen con los requisitos pueden sumar la Tarjeta Alimentar y, para los niños de hasta 3 años, el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

AUH septiembre 2026: cuánto cobra cada familia

Con el aumento del 2,11%, los valores de la AUH quedan de la siguiente manera:

  • Monto bruto: $154.031 por hijo.
  • Monto mensual que deposita ANSES: $123.224,80.
  • 20% retenido: $30.806,20.

El monto retenido corresponde al 20% de la prestación y se acumula hasta que el titular presenta la Libreta AUH, mediante la cual acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por lo tanto, una familia con dos hijos recibe $246.449,60 mensuales en concepto de AUH, mientras que una familia con tres hijos cobra $369.674,40, antes de sumar otros beneficios.

Tarjeta Alimentar: cuánto suma a la AUH

Las familias que cumplen con las condiciones de acceso también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con las prestaciones correspondientes.

En septiembre, los montos son:

  • Un hijo: $72.250.
  • Dos hijos: $113.299.
  • Tres hijos o más: $149.425.

El beneficio no requiere un trámite adicional para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

ANSES confirma el pago de AUH con Tarjeta Alimentar: montos y fechas de cobro

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AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en septiembre

Al sumar la AUH mensual con la Tarjeta Alimentar, los montos pueden aumentar considerablemente según la cantidad de hijos.

  • Una familia con un hijo puede cobrar: $123.224,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.474,80.
  • En el caso de una familia con dos hijos, el cálculo es: $246.449,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.748,60.
  • Mientras que una familia con tres hijos puede recibir: $369.674,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.099,40.

Estos montos corresponden al cobro mensual directo de la AUH más la Tarjeta Alimentar. El total puede ser mayor si el grupo familiar tiene derecho a otros complementos.

Complemento Leche: quiénes pueden cobrar el adicional

Las familias que tienen niños de hasta 3 años inclusive y cumplen con los requisitos pueden sumar también el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

En septiembre de 2026, el monto informado es de aproximadamente $58.098 por hijo.

El adicional se acredita de manera automática a quienes cumplen con las condiciones y busca contribuir con la alimentación y nutrición durante los primeros años de vida.

De esta manera, una familia con un hijo de hasta 3 años que recibe AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche podría cobrar:

  • AUH: $123.224,80.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.
  • Complemento Leche: $58.098.

Total estimado: $253.572,80.

Calendario de pagos de la AUH en septiembre 2026

ANSES estableció las fechas de cobro de la AUH de acuerdo con la terminación del DNI del titular.

El cronograma comienza el martes 8 de septiembre y se extiende hasta el lunes 21:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

En pocas palabras

  • AUH y complementos: Cobro mensual de la Asignación Universal por Hijo en septiembre supera los $519.000 para familias con tres hijos, sumando Tarjeta Alimentar.
  • Aumento del 2,11%: La ANSES aplicará una suba en septiembre, elevando el monto bruto de la AUH a $154.031 por hijo.
  • Calendario de pagos: El cronograma de cobro de la AUH en septiembre 2026 se inicia el martes 8 y finaliza el lunes 21, según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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