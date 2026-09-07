La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un aumento del 2,11% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), de acuerdo con la actualización establecida por la movilidad.
La AUH tendrá una suba en el noveno mes del año. Con la Tarjeta Alimentar y otros complementos, una familia con tres hijos puede superar los $519.000 de cobro mensual.
Nuevo aumento confirmado para la AUH en septiembre: cuánto cobran las familias por hijo (Foto: A24.com).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un aumento del 2,11% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), de acuerdo con la actualización establecida por la movilidad.
Con la nueva suba, el monto bruto de la AUH será de $154.031 por hijo. Sin embargo, los titulares cobran cada mes el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido y puede recuperarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.
Además, quienes cumplen con los requisitos pueden sumar la Tarjeta Alimentar y, para los niños de hasta 3 años, el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
Con el aumento del 2,11%, los valores de la AUH quedan de la siguiente manera:
El monto retenido corresponde al 20% de la prestación y se acumula hasta que el titular presenta la Libreta AUH, mediante la cual acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.
Por lo tanto, una familia con dos hijos recibe $246.449,60 mensuales en concepto de AUH, mientras que una familia con tres hijos cobra $369.674,40, antes de sumar otros beneficios.
Las familias que cumplen con las condiciones de acceso también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con las prestaciones correspondientes.
En septiembre, los montos son:
El beneficio no requiere un trámite adicional para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.
Al sumar la AUH mensual con la Tarjeta Alimentar, los montos pueden aumentar considerablemente según la cantidad de hijos.
Estos montos corresponden al cobro mensual directo de la AUH más la Tarjeta Alimentar. El total puede ser mayor si el grupo familiar tiene derecho a otros complementos.
Las familias que tienen niños de hasta 3 años inclusive y cumplen con los requisitos pueden sumar también el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
En septiembre de 2026, el monto informado es de aproximadamente $58.098 por hijo.
El adicional se acredita de manera automática a quienes cumplen con las condiciones y busca contribuir con la alimentación y nutrición durante los primeros años de vida.
De esta manera, una familia con un hijo de hasta 3 años que recibe AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche podría cobrar:
Total estimado: $253.572,80.
ANSES estableció las fechas de cobro de la AUH de acuerdo con la terminación del DNI del titular.
El cronograma comienza el martes 8 de septiembre y se extiende hasta el lunes 21: