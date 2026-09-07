Nuevo aumento confirmado para la AUH en septiembre: cuánto cobran las familias por hijo

Monto bruto: $154.031 por hijo.

$154.031 por hijo. Monto mensual que deposita ANSES: $123.224,80.

$123.224,80. 20% retenido: $30.806,20.

El monto retenido corresponde al 20% de la prestación y se acumula hasta que el titular presenta la Libreta AUH, mediante la cual acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por lo tanto, una familia con dos hijos recibe $246.449,60 mensuales en concepto de AUH, mientras que una familia con tres hijos cobra $369.674,40, antes de sumar otros beneficios.

Tarjeta Alimentar: cuánto suma a la AUH

Las familias que cumplen con las condiciones de acceso también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con las prestaciones correspondientes.

En septiembre, los montos son:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres hijos o más: $149.425.

El beneficio no requiere un trámite adicional para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

ANSES confirma el pago de AUH con Tarjeta Alimentar: montos y fechas de cobro

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en septiembre

Al sumar la AUH mensual con la Tarjeta Alimentar, los montos pueden aumentar considerablemente según la cantidad de hijos.

Una familia con un hijo puede cobrar: $123.224,80 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.474,80.

En el caso de una familia con dos hijos, el cálculo es: $246.449,60 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.748,60.

Mientras que una familia con tres hijos puede recibir: $369.674,40 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.099,40.

Estos montos corresponden al cobro mensual directo de la AUH más la Tarjeta Alimentar. El total puede ser mayor si el grupo familiar tiene derecho a otros complementos.

Complemento Leche: quiénes pueden cobrar el adicional

Las familias que tienen niños de hasta 3 años inclusive y cumplen con los requisitos pueden sumar también el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

En septiembre de 2026, el monto informado es de aproximadamente $58.098 por hijo.

El adicional se acredita de manera automática a quienes cumplen con las condiciones y busca contribuir con la alimentación y nutrición durante los primeros años de vida.

De esta manera, una familia con un hijo de hasta 3 años que recibe AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche podría cobrar:

AUH: $123.224,80.

$123.224,80. Tarjeta Alimentar: $72.250.

$72.250. Complemento Leche: $58.098.

Total estimado: $253.572,80.

Calendario de pagos de la AUH en septiembre 2026

ANSES estableció las fechas de cobro de la AUH de acuerdo con la terminación del DNI del titular.

El cronograma comienza el martes 8 de septiembre y se extiende hasta el lunes 21: