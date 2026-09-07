Juicio a "Pity" Álvarez: se suspendió la audiencia y su defensa reveló un preocupante informe médico

Goerner sostuvo que el hecho de que el fiscal no coincida con los planteos de la defensa no constituye, por sí mismo, una muestra de parcialidad. También remarcó que el tribunal acompañó pedidos de los abogados de Álvarez cuando consideró que correspondía hacerlo.

Por esos motivos, el planteo fue rechazado.

También recusaron a los jueces

La defensa además pidió apartar a los integrantes del tribunal que llevan adelante el juicio. En este caso, Goerner cuestionó que se utilizaran como fundamento situaciones ocurridas tiempo atrás.

El magistrado consideró que los planteos resultaban inadmisibles y vinculó la presentación con el reclamo de la propia defensa por el respeto del debido proceso.

“Si la defensa viene planteando que se respete el debido proceso, no parece esta una situación donde se respete el debido proceso”, señaló durante la audiencia.

Aunque el tribunal rechazó la recusación, el planteo contra los jueces deberá ser revisado por la Cámara de Casación. Hasta que ese órgano superior se expida, el debate quedó suspendido.

No declararon los testigos

De esta manera, la audiencia que había comenzado con la intención de avanzar con la prueba testimonial terminó sin que se concretaran las declaraciones previstas para este lunes.

La audiencia anterior había sido interrumpida luego de que Álvarez sufriera una descompensación mientras declaraba la médica forense Angélica Cristina Bustos, quien había realizado la autopsia de la víctima.

Para esta jornada estaba previsto que continuara su testimonio y que luego declararan otros profesionales vinculados con las pericias del caso. Sin embargo, los planteos de la defensa y la intervención de la Cámara de Casación volvieron a postergar el avance del juicio.

Qué planteó la defensa de Pity Álvarez

El abogado Javier Baños explicó que la nueva presentación surgió a partir de la descompensación que sufrió Álvarez durante la audiencia anterior y de los estudios médicos que se realizaron posteriormente.

Según sostuvo el defensor, esos informes determinaron que existe un “consumo anárquico de medicamentos” que representa un riesgo para la salud psicofísica del músico.

Baños también señaló que los profesionales recomendaron un tratamiento y advirtieron sobre un posible “riesgo de vida”. A partir de esas conclusiones, la defensa sostuvo que se debería evitar que Álvarez sea expuesto a situaciones que superen su capacidad de afrontamiento o impliquen una sobrecarga cognitiva.

“Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate”, explicó.

En ese sentido, recordó que los abogados de Álvarez ya habían presentado tres habeas corpus en distintos ámbitos y aseguró que habían sido rechazados.

El fiscal también cuestionó que cada audiencia pueda quedar condicionada por el estado en el que llegue el acusado. “Este tribunal no puede admitir que cada audiencia arranque con este tema. La defensa insiste, insiste, insiste”, sostuvo.

La discusión por una consulta médica en Morón

Durante su exposición, Abraldes introdujo además otro planteo relacionado con las condiciones fijadas por el tribunal para Álvarez. Recordó que, al disponer la realización del juicio el pasado 4 de mayo, se había establecido la prohibición de salir del país y de ausentarse de la Ciudad sin autorización.

El fiscal señaló que en la presentación realizada por la propia defensa consta que Álvarez fue examinado a las 13.15 en 9 de Julio 291, en Morón.

A partir de ese dato, sostuvo que la medida impuesta por el tribunal había sido incumplida y habló de una “desatención permanente y constante a lo que dispone el tribunal”.

La defensa respondió al planteo y consideró que era absurdo interpretar como un incumplimiento el traslado realizado para una consulta médica.Baños también cuestionó que el fiscal afirmara que los habeas corpus habían sido rechazados. Según indicó, uno de esos planteos todavía se encuentra en trámite.

El tribunal debe definir si el juicio continúa

La querella, representada por Alejandro Díaz y Fabián Améndola, adhirió a la postura del fiscal y se mostró a favor de que el debate continúe. “Todos queremos que termine este juicio”, sostuvo la querella al referirse al nuevo pedido de suspensión.

Luego de las exposiciones de las partes, los jueces pasaron a deliberar para resolver el planteo de la defensa.

Si el tribunal rechaza la suspensión, está previsto que continúe la declaración de los profesionales convocados para esta jornada. Entre ellos se encuentra Angélica Cristina Bustos, médica forense que comenzó a declarar durante la audiencia anterior y cuya exposición quedó interrumpida por la descompensación de Álvarez.

También fueron citados Mariela Biazoni Rolla, médica legista, y los integrantes del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.

Pity Álvarez llegó a Tribunales con el Código Penal

Álvarez llegó este lunes a los tribunales poco después de las 10.30, acompañado por su hermana, para participar de la audiencia. El músico ingresó con un gorro gris, una linterna colocada sobre la cabeza y una remera con la frase “En este lugar me conocen todos”.

Además, llevaba en una de sus manos un ejemplar del Código Penal. Luego ingresó a la sala junto a sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

A diferencia de la audiencia anterior, durante la espera se mostró activo y concentrado: permaneció frente a una computadora y utilizó el dispositivo mientras aguardaba el comienzo del debate.

Ahora, la decisión está en manos del tribunal, que debe determinar si las nuevas objeciones de la defensa son suficientes para volver a interrumpir el juicio o si el proceso continuará con los testimonios previstos.