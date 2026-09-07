Caso Ángel López: el misterioso incendio en la casa donde vivía la madre

Las dotaciones trabajaron intensamente hasta conseguir controlar las llamas, aunque los daños en la vivienda fueron totales. Pese a la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni intoxicadas por inhalación de humo.

La casa, construida principalmente con chapa y madera, era alquilada por Altamirano antes de su detención.

Dónde habría comenzado el incendio

Ángel López murió el 5 de abril de 2026, cuando tenía cuatro años. (Foto: archivo)

En medio del operativo se presentó el propietario del inmueble, un hombre de 57 años que le alquilaba la propiedad a la madre de Ángel. Según relató, el fuego se habría iniciado en el sector del quincho, cuya estructura estaba compuesta mayoritariamente por madera. La presencia de ese material habría facilitado que las llamas se propagaran rápidamente hacia el resto de la construcción.

Una vez extinguido el incendio, efectivos de la División Criminalística realizaron las primeras pericias técnicas. La investigación quedó en manos de la Fiscalía local, que busca establecer qué provocó el fuego y en qué punto exacto se inició.

Por el momento, las autoridades no comunicaron la existencia de indicios que permitan sostener públicamente una hipótesis sobre un incendio provocado, por lo que las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

La casa estaba vinculada al caso de Ángel López

La autopsia de Ángel López detectó múltiples lesiones en el cuerpo del pequeño, entre ellas al menos 20 golpes en la cabeza. (Foto: archivo)

El incendio adquirió especial repercusión porque se produjo en la propiedad donde había residido Mariela Altamirano junto con su pareja y sus hijos antes de quedar detenida.

Ángel López murió el 5 de abril de 2026, cuando tenía cuatro años. La investigación judicial avanzó luego de los primeros resultados forenses y de la incorporación de nuevos testimonios al expediente.

La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sumó una definición clave tras conocerse los resultados finales de la autopsia. Durante una audiencia judicial, la fiscalía confirmó que el menor murió por un “mecanismo combinado” de violencia física y abandono.

Según expusieron los investigadores, la Junta Médica concluyó que Ángel falleció por una “bronconeumonía concomitante con traumatismo craneoencefálico”. Para la fiscalía, los golpes detectados en el cuerpo del niño se combinaron con una enfermedad respiratoria avanzada que no recibió atención médica.

La autopsia detectó múltiples lesiones en el cuerpo del pequeño, entre ellas al menos 20 golpes en la cabeza. A partir de esos elementos, la Justicia ordenó detener a su madre y a su pareja. Ambos quedaron vinculados a una investigación por presunto homicidio agravado y permanecen bajo prisión preventiva mientras continúa la producción de pruebas.

Desde el 16 de abril, Altamirano se encuentra alojada en el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado entre Trelew y Puerto Madryn.

Una nueva pericia podría ser clave en la causa por la muerte de Ángel

En paralelo al incendio, la investigación judicial por la muerte del pequeño continúa abierta y todavía existen peritajes que podrían resultar determinantes.

Uno de los últimos movimientos relevantes fue la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que deberá revisar los informes y pericias realizados sobre la muerte de Ángel. La medida se produjo a partir de un planteo de la defensa.

La Justicia intenta determinar con precisión cómo se produjeron las lesiones que presentaba el nene y establecer las eventuales responsabilidades penales de las personas investigadas.