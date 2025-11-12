En vivo Radio La Red
Descarrilamiento del tren Sarmiento: los reveladores resultados del test de alcohol y drogas del maquinista

El juez federal Julián Ercolini ordenó una serie de peritajes y la recolección de pruebas tras el descarrilamiento del tren de la línea Sarmiento en Liniers.

El juez federal Julián Ercolini ordenó una serie de peritajes y la recolección de pruebas tras el descarrilamiento del tren de la línea Sarmiento ocurrido este martes en Liniers. Los resultados preliminares ya arrojan las primeras conclusiones: el motorman dio negativo en los exámenes de alcohol y drogas, y los peritos descartaron una falla humana como causa del siniestro.

El trabajo de los especialistas apunta ahora a una falla técnica o mecánica en el sistema de cambio de vías, que podría haber provocado el descalce de los últimos vagones.

Según las primeras pericias, el sistema cuenta con un cerrojo y una traba de palanca, lo que impide que la maniobra se ejecute mientras una formación circula sobre las vías.

En este caso, casi toda la formación del tren había pasado correctamente, y fueron los últimos vagones los que se salieron del riel. Esa situación lleva a los investigadores a centrar su atención en el punto exacto del cambio de vía, donde se habría producido el desperfecto.

Descarrilamiento del tren Sarmiento: sin signos de sabotaje

Los peritos también inspeccionaron la zona y detectaron que la caja que contiene el mecanismo de control del cambio de vías estaba cerrada con candado y sin signos de haber sido violentada. Este detalle refuerza la hipótesis de que el descarrilamiento no fue producto de una manipulación externa ni de sabotaje, sino de un posible desperfecto interno en el sistema.

El tren de la línea Sarmiento descarriló el martes a las 15:43 en Liniers, con un repentino cambio de vía mientras pasaba el anteúltimo coche. Fue a la altura de Timoteo Gordillo y Rivadavia y dejó 20 personas heridas.

Un video que registró el momento exacto del descarrilamiento, con el desvío brusco del tren por la apertura del sistema de vías, por causas que se investigan.

Desde Trenes Argentinos confirmaron que el incidente “se produjo en un cambio de vías” y que el motorman frenó a tiempo, según el protocolo de seguridad operacional. La señal ferroviaria estaba en rojo y se apagó tras el impacto.

Si bien no hubo heridos de gravedad, dos personas fueron atendidas por el SAME por una descompensación que sufrieron como consecuencia de la situación de riesgo vivida.

El titular del Same, Alberto Crescenti, detalló en diálogo con A24 que el operativo concluyó con 19 personas heridas, de entre ellos, nueve fueron trasladados. "Hemos enviado al lugar unas cuarenta ambulancias del sistema, el equipo de psicólogos y psiquiátricas. Hay nueve personas heridas de mediana gravedad", indicó.

La línea del tren Sarmiento funcionó con el servicio reducido desde las estaciones de Haedo hasta Moreno y estará seis horas detenido hasta que se reestablezca el servicio.

