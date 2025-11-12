Descarrilamiento del tren Sarmiento: los reveladores resultados del test de alcohol y drogas del maquinista

Descarrilamiento del tren Sarmiento: sin signos de sabotaje

Los peritos también inspeccionaron la zona y detectaron que la caja que contiene el mecanismo de control del cambio de vías estaba cerrada con candado y sin signos de haber sido violentada. Este detalle refuerza la hipótesis de que el descarrilamiento no fue producto de una manipulación externa ni de sabotaje, sino de un posible desperfecto interno en el sistema.

El tren de la línea Sarmiento descarriló el martes a las 15:43 en Liniers, con un repentino cambio de vía mientras pasaba el anteúltimo coche. Fue a la altura de Timoteo Gordillo y Rivadavia y dejó 20 personas heridas.

Un video que registró el momento exacto del descarrilamiento, con el desvío brusco del tren por la apertura del sistema de vías, por causas que se investigan.

Desde Trenes Argentinos confirmaron que el incidente “se produjo en un cambio de vías” y que el motorman frenó a tiempo, según el protocolo de seguridad operacional. La señal ferroviaria estaba en rojo y se apagó tras el impacto.

Si bien no hubo heridos de gravedad, dos personas fueron atendidas por el SAME por una descompensación que sufrieron como consecuencia de la situación de riesgo vivida.

El titular del Same, Alberto Crescenti, detalló en diálogo con A24 que el operativo concluyó con 19 personas heridas, de entre ellos, nueve fueron trasladados. "Hemos enviado al lugar unas cuarenta ambulancias del sistema, el equipo de psicólogos y psiquiátricas. Hay nueve personas heridas de mediana gravedad", indicó.

La línea del tren Sarmiento funcionó con el servicio reducido desde las estaciones de Haedo hasta Moreno y estará seis horas detenido hasta que se reestablezca el servicio.