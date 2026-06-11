El revelador comentario del abuelo de Agostina Vega tras recibir el alta médica: "Va a haber..."

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“No nos gustó que estuviera pegado a Melisa y no le podíamos decir nada a nuestra hija. Cuando él se va le mandamos un mensaje para que no confíe en nadie y que ese tipo (Fassetta) no volviera a nuestra casa”, contó el abuelo de Agostina. “Melisa le pidió ayuda para encontrar a Agostina y Barrelier le dijo a Fassetta que se fue en un auto rojo”.

Además, aclaró que los mensajes enviados por Agostina Vega a sus amigas para ir a buscar un “regalo sorpresa” a lo de Barrelier, se conocieron por la familia el domingo recesión después de las declaraciones del remisero, quien se enteró de la desaparición por redes sociales.

A su vez, Heredia sostuvo que la familia sospecha desde hace tiempo que hubo más personas involucradas en el hecho además de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio.

La acusación por manipulación y engaño

Durante la entrevista, Heredia cuestionó duramente a Barrelier y sostuvo que logró manipular incluso al padre de Agostina mientras la adolescente aún era buscada.

“Te das cuenta del poder de manipulación que tenía. Manipuló al padre de Agostina cara a cara. Le habló mal de su propia hija y él terminó creyéndole”, lamentó.

Para el abuelo de la adolescente, esa situación refleja el nivel de influencia que el acusado habría ejercido sobre personas del entorno familiar.