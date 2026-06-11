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El revelador comentario del abuelo de Agostina Vega tras recibir el alta médica: "Va a haber..."

Miguel Heredia y Elizabeth, contaron que Osvaldo Fassetta no se despegó de su hija Melisa en las primeras horas de la desaparición. “Estamos conformes con el trabajo del fiscal”, agregaron.

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El revelador comentario del abuelo de Agostina Vega. (Foto: captura A24). 

El revelador comentario del abuelo de Agostina Vega. (Foto: captura A24). 

En plena investigación del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, su abuelo Miguel Heredia reapareció públicamente luego de haber recibido el alta médica tras un problema de salud. En una entrevista en A24, expresó el dolor que atraviesa la familia, pidió que se conozca toda la verdad sobre el crimen y aseguró que la investigación podría derivar en nuevas detenciones y destacó: “Estamos conformes con el fiscal”.

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Junto a esposa, Elizabeth Heredia, el abuelo de la menor habló en A24 y dijo que está bien de salud y destacó: “Por ahora nos alcanza la respuesta de la Justicia y estamos conformes con el trabajo del fiscal (Raúl Garzón) junto con la Policía de Córdoba, más allá de la demora del principio”.

En la puerta de su casa, Miguel también destacó que “pensamos que va a haber más gente detenida, porque pensamos que hay más sospechosos. Mucho no podemos decir porque hay secreto de sumario”.

En tanto, sobre Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos en la causa, que vivía en el mismo domicilio que Claudio Barrelier, Miguel, dijo que “lo vi el domingo, un poco porque estaba abocado a la búsqueda de mi nieta”, a lo que Elizabeth añadió: “Fassetta apareció con Melisa que decía que la ayudaba a buscar a la nena y estuvo hasta que apareció la declaración del remisero pegada a ella”.

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No nos gustó que estuviera pegado a Melisa y no le podíamos decir nada a nuestra hija. Cuando él se va le mandamos un mensaje para que no confíe en nadie y que ese tipo (Fassetta) no volviera a nuestra casa”, contó el abuelo de Agostina. “Melisa le pidió ayuda para encontrar a Agostina y Barrelier le dijo a Fassetta que se fue en un auto rojo”.

Además, aclaró que los mensajes enviados por Agostina Vega a sus amigas para ir a buscar un “regalo sorpresa” a lo de Barrelier, se conocieron por la familia el domingo recesión después de las declaraciones del remisero, quien se enteró de la desaparición por redes sociales.

A su vez, Heredia sostuvo que la familia sospecha desde hace tiempo que hubo más personas involucradas en el hecho además de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio.

La acusación por manipulación y engaño

Durante la entrevista, Heredia cuestionó duramente a Barrelier y sostuvo que logró manipular incluso al padre de Agostina mientras la adolescente aún era buscada.

Te das cuenta del poder de manipulación que tenía. Manipuló al padre de Agostina cara a cara. Le habló mal de su propia hija y él terminó creyéndole”, lamentó.

Para el abuelo de la adolescente, esa situación refleja el nivel de influencia que el acusado habría ejercido sobre personas del entorno familiar.

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