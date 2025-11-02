Horror en un tren de Londres: violento ataque a cuchillazos y varios heridos

Según informó el superintendente de la Policía de Transporte Británica, John Loveless, 10 personas resultaron heridas, y dos permanecen en estado crítico.

De las nueve víctimas que inicialmente estaban en estado grave, cuatro ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

image

Quiénes son los detenidos

Las autoridades informaron que los dos sospechosos del ataque nacieron en el Reino Unido.

Se trata de un hombre británico negro de 32 años y otro de 35 años de ascendencia caribeña, quienes permanecen bajo custodia policial mientras continúa la investigación.

El superintendente Loveless destacó que no existen indicios de terrorismo y que los investigadores “mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del ataque”.

El secretario de Defensa británico, John Healey, confirmó a Sky News que “la evaluación inicial es que se trata de un incidente aislado”.

Agregó que las autoridades actuaron rápidamente para contener la situación y asistir a los pasajeros.

En un primer momento, la policía activó el protocolo “Plato”, el código utilizado cuando hay sospechas de un ataque terrorista en curso. Sin embargo, la medida fue rescindida poco después, al determinar que no había evidencia de un atentado coordinado.

Testimonios: “Pensé que era una broma de Halloween”

Pasajeros que se encontraban a bordo del tren relataron escenas de pánico y desesperación. Uno de ellos, Olly Foster, contó a la BBC que escuchó gritos y corridas mientras se desataba el ataque:

“Escuché a la gente gritar: ‘¡Corran, corran, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo!’”, relató. “Pensé que era una broma de Halloween hasta que vi sangre en mi mano después de apoyarme en una silla”, añadió.

Las imágenes difundidas por medios británicos mostraron a pasajeros siendo evacuados en medio de un fuerte operativo policial, con decenas de agentes y ambulancias en la estación.

Trenes suspendidos y demoras hasta el lunes

La empresa LNER informó que, como consecuencia del ataque, los servicios en la ruta Doncaster–Londres estarán severamente interrumpidos hasta el lunes.

“Pedimos a los pasajeros que eviten viajar si no es estrictamente necesario”, advirtió la operadora ferroviaria. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su solidaridad con las víctimas:

“Mis pensamientos están con todos los afectados por este horrible incidente”, declaró en redes sociales.