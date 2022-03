Desgarrador: "Me preocupa que mi nieto esté en manos de una persona así, que ya mató. No queremos que haya otro Lucio (Dupuy)"

Norma Arbel, madre de la víctima, habló con crónica.com.ar y expresó su decisión de luchar hasta que se haga justicia por el asesinato de Juanjo.

El 10 de julio de 2021, Juanjo Ledesma recibió tres puñaladas letales por parte de su entonces pareja Sabrina Farias, a quien había conocido solo cuatro meses y con la que convivía ya que estaba embarazada.

Ledesma pasó 21 días en terapia intensiva en el Hospital de Ezeiza, pero el 31 de julio su familia recibió la noticia de que Juanjo había fallecido.

Sabrina Farias está imputada por homicidio agravado por el vínculo, pero el 4 de agosto pasado fue beneficiada con la prisión domiciliaria por embarazo. Y ahora que la beba nació, por lactancia. Farias se encuentra viviendo en la casa de una prima en este momento.

La familia de Juanjo pide justicia y la tenencia de la beba, nacida el 5 de diciembre de 2021, y a quien todavía no conocen. "No quiero que mi nieta vaya a un penal. No tiene porque pagar una pena por algo que hizo la madre", reclamó Arbel.

"Me preocupa que esté en manos de una persona así, que ya mató. No queremos que haya otro Lucio (Dupuy)", sentenció la mujer, y agregó: "Yo quiero que la bebe esté bien, que sea feliz, que tenga un futuro, como hubiese querido mi hijo".

En cuanto a la investigación por el homicidio de JuanJo, se corroboró que el joven sufría violencia por parte de la acusada. "Esa chica no me gusta, no saluda, mira con bronca", le había dicho a Norma, en reiteradas oportunidades su marido.

Cómo fue el asesinato de Juanjo Ledesma

"Lo que relató mi papá es que escuchó un portazo de la casa de ellos y salió a ver que pasaba. Cuando sale, la ve a ella con un cuchillo tramontina en la mano. Y mi hermano estaba en el umbral de la puerta de su casa. Mi papá le pregunta que pasaba, y él le dice ´que eran cosas de pareja´, y se mete para adentro de su casa. Al rato aparece ella y le advierte a mi papá-´correte que te lo voy a matar´-y se mete adentro de la casa. Mi papá sale atrás de ella, pero cuando entra en la casa de ellos, ella sale. Ahí lo ve a mi hermano tirado en el piso en medio de un charco de sangre", expresó Débora, hermana mayor de Juanjo.

Juanjo recibió tres puñaladas, una de frente y dos por la espalda. "Mi hijo perdió casi tres litros de sangre, estaba tirado en el piso en medio de un charco de sangre. Lo encontró mi marido", agregó Norma.