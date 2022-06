Desgarrador testimonio de una madre cuya hija es víctima de bullying: "Le decían que era pobre porque llevaba una vianda a la escuela"

"He decidido hacer pública esta situación porque ha llegado a un límite. Mi hija hace 5 años venía sufriendo esto y quería darle un punto final. Es algo que nunca me he imaginado que le iba a pasar, lo tomaba como simples burlas, pero no paraban y se hacían cada vez peor. Antes de ayer llegó mi nena de la escuela llorando con una hoja en la mano para mostrarme lo insultos que le habían escrito. Me dijo que no quería ir más", explicó Romina.

Desgarrador relato de bullying

La madre de la menor aseguró que los otros niños llegaron a romperle el guardapolvo, su cuaderno y sus útiles. Además la tratan de gorda. "Le decían que era pobre porque llevaba una vianda a la escuela", indicó.

"Al llegar la mañana no se quería levantar para ir a la escuela por temor a las burlas. Yo le mandé una foto con los insultos escritos en una hoja a la maestra y ella puso en conocimiento a la directora. Hicieron una reunión, pero no fui, porque nunca se hizo nada concreto. Entonces directamente fui al Consejo y antes pasé por la policía para denunciar esta situación. Allí hicieron un expediente donde piden la intervención del gabinete psicológico de la escuela. Mi hija no puede asistir a la escuela hasta que el gabinete defina que ella está en condiciones", explicó.

Romina reiteró su pedido de una sanción para las niñas acosadoras. "En la primaria no existen las amonestaciones, la sanción solo se puede poner cuando se agotan instancias como charlas, talleres, reuniones", señaló.