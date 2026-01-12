Peluquero argentino asesinado en Tulum: la principal hipótesis y la nueva pista clave

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la detención de dos hombres acusados por el asesinato de Jonatán Emanuel Minucci, el peluquero argentino de 37 años que fue baleado en un bar de Tulum, México.
Jonatan Minucci (37) trabajaba como guardia de seguridad en un bar y lo acribillaron. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.
"Banda criminal": las claves del avance en el caso del peluquero asesinado en Tulum
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la detención de dos hombres acusados por el asesinato de Jonatán Emanuel Minucci, el peluquero argentino de 37 años que fue baleado en un bar de Tulum, México.
Los sospechosos fueron identificados como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, ambos oriundos del estado de Jalisco y presuntos integrantes de una banda criminal que opera en la región.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa por el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, quien brindó detalles clave sobre el avance de la investigación y el móvil del crimen.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló cuál es la principal hipótesis del crimen. Según informan, la principal línea de investigación analiza la posible relación del asesinato con actividades de narcomenudeo.
“El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo”, afirmó el funcionario, al confirmar que el ataque que terminó con la vida del argentino estaría vinculado a disputas dentro de organizaciones delictivas dedicadas a la venta de drogas.
Sin descartar otras hipótesis, el comunicado difundido en redes sociales expresa que los investigadores y autoridades de los tres niveles de Gobierno están trabajando rigurosamente para dar con los autores del crimen.
El crimen ocurrió alrededor de las 14 horas dentro del Vesica Canote Club, un boliche de Tulum que funcionaba con normalidad y con presencia de turistas, familias y menores de edad. Según informó el diario local Por Esto!, el ataque armado se produjo de manera sorpresiva, lo que generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.
Testigos relataron que tras escucharse los disparos, los agresores escaparon rápidamente. Minucci fue gravemente herido con impactos en el cuello, rostro, brazos y tórax. Fue trasladado de urgencia al hospital de Playa del Carmen, donde finalmente falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.
Además del argentino, resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y oriundo de Veracruz, y Saúl “N”, de 34. Ambos permanecen internados bajo observación médica.
Hasta el momento, las autoridades no informaron detenciones ni confirmaron el móvil del ataque. El caso quedó en manos de la fiscalía local, que intenta identificar a los responsables y reconstruir cómo se desarrolló la secuencia.