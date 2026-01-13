Pitty La Numeróloga aseguró que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis: el dato que lo confirma

Por su parte, él optó en su último posteo en redes por quitar la opción de permitir comentarios tras subir algunas fotos desde la playa de Mar del Plata para evitar que los usuarios le hagan mención alguna al escándalo del momento que lo tiene como protagonista.

Tamara Bella aclaró si pasó algo con Luciano Castro y lo hundió con un dato inesperado

La modelo Tamara Bella comentó en el programa La mañana con Moria (El Trece) de qué ambito conoce a Luciano Castro y sin querer empeoró su situación al revelar una inesperada acción del actor.

“¿Vos te lo agarraste?”, le preguntó de manera directa Moria Casán por Luciano. Y ahí Tamara Bella comentó: “No, no. Lo conozco del cole porque llevamos a nuestros hijos al mismo colegio y se empezó a armar toda una bola de la tercera o cuarta en discordia que en realidad no tengo nada que ver".

"Lo que pasa es que si te ven cerca de Luciano ya asumen que estuviste con él porque él es así, pero también yo soy mujer y puedo elegir si quiero o no”, agregó la modelo.

Al ser consultada por Nazarena Di Serio si el actor le escribió por mensajes, la modelo intentó dejarlo bien parado pero no pudo lograrlo del todo: “Tengo algunos mensajitos de gente… No quiero decir mucho para no exponer. No quiero decir que Luciano me mandó mensajes, pero quiero decir que yo nunca estaría con nadie con pareja”, se sinceró.

"No quiero hablar mal pero sí dejar en claro que no estuve, que sí lo conozco y lo saludo. Algunos hombres se acercan, te dicen cosas lindas, te mandan mensajes y bueno...", siguió.

“Entonces sí hubo un acercamiento por parte de él, aunque vos no hayas querido. Te tiró una caña”, insistió la panelista sobre los mensajes del actor. Y ella confirmó sonriendo: “Hubo alguna cañita que tiran los hombres".

“A veces te dicen que están solos y después te enterás que no. Yo hoy me doy más cuenta de cuando hay una red flag, una bandera roja, en un hombre. Ya lo leo de alguna manera, por eso no me quise acercar”, reflexionó después sobre los acercamientos que intentan los hombres.