A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TORMENTA

Pitty La Numeróloga aseguró que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis: el dato que lo confirma

Pitty La Numeróloga se refirió al escándalo del momento de Luciano Castro y sus audios a una joven a escondidas de Griselda Siciliani que desató una gran polémica.

13 ene 2026, 10:00
Pitty La Numeróloga aseguró que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis: el dato que lo confirma
Pitty La Numeróloga aseguró que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis: el dato que lo confirma

Pitty La Numeróloga aseguró que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis: el dato que lo confirma

Luciano Castro está en el centro de la polémica tras la filtración de los audios con acento español que le envió a una joven danesa cuando se encontraba de viaje en Madrid, España, a fines de 2025 y lo que significó una gran traición en su relación con Griselda Siciliani.

En ese contexto, Pitty La Numeróloga dio su particular opinión del tema en su visita al ciclo La mañana con Moria (El Trece) y reveló el complicado presente que atraviesan como pareja los famosos actores.

Leé también

Aseguran que Griselda Siciliani ya tiene otro amor tras la infidelidad de Luciano Castro: "Es más joven"

Aseguran que Griselda Siciliani ya tiene otro amor tras la infidelidad de Luciano Castro: “Es más joven”

“Todo va a empezar a salir a la luz. Más audios, más personas para hablar...", indicó Pitty La Numeróloga. Y agregó sobre lo que se podría conocer en breve sobre la pareja y su futuro: “Va a haber como un break que van a poder encontrarse desde otro lugar pero él va a tener que trabajar y darse cuenta que esa versión vieja de él no va más".

Por su parte, Nazarena Di Serio comentó con asombro que Griselda y Luciano dejaron de seguirse en su cuentas de Instagram como un dato que podría dar más fuerza a la versión de fuerte crisis entre los dos. “Pitty le estás re pegando, porque Luciano y Griselda se dejaron de seguir en redes”, exclamó la panelista.

Por su parte, él optó en su último posteo en redes por quitar la opción de permitir comentarios tras subir algunas fotos desde la playa de Mar del Plata para evitar que los usuarios le hagan mención alguna al escándalo del momento que lo tiene como protagonista.

Embed

Tamara Bella aclaró si pasó algo con Luciano Castro y lo hundió con un dato inesperado

La modelo Tamara Bella comentó en el programa La mañana con Moria (El Trece) de qué ambito conoce a Luciano Castro y sin querer empeoró su situación al revelar una inesperada acción del actor.

“¿Vos te lo agarraste?”, le preguntó de manera directa Moria Casán por Luciano. Y ahí Tamara Bella comentó: “No, no. Lo conozco del cole porque llevamos a nuestros hijos al mismo colegio y se empezó a armar toda una bola de la tercera o cuarta en discordia que en realidad no tengo nada que ver".

"Lo que pasa es que si te ven cerca de Luciano ya asumen que estuviste con él porque él es así, pero también yo soy mujer y puedo elegir si quiero o no”, agregó la modelo.

Al ser consultada por Nazarena Di Serio si el actor le escribió por mensajes, la modelo intentó dejarlo bien parado pero no pudo lograrlo del todo: “Tengo algunos mensajitos de gente… No quiero decir mucho para no exponer. No quiero decir que Luciano me mandó mensajes, pero quiero decir que yo nunca estaría con nadie con pareja”, se sinceró.

"No quiero hablar mal pero sí dejar en claro que no estuve, que sí lo conozco y lo saludo. Algunos hombres se acercan, te dicen cosas lindas, te mandan mensajes y bueno...", siguió.

“Entonces sí hubo un acercamiento por parte de él, aunque vos no hayas querido. Te tiró una caña”, insistió la panelista sobre los mensajes del actor. Y ella confirmó sonriendo: “Hubo alguna cañita que tiran los hombres".

“A veces te dicen que están solos y después te enterás que no. Yo hoy me doy más cuenta de cuando hay una red flag, una bandera roja, en un hombre. Ya lo leo de alguna manera, por eso no me quise acercar”, reflexionó después sobre los acercamientos que intentan los hombres.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pitty La Numeróloga Luciano Castro Griselda Siciliani

Lo más visto