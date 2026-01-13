ANSES y jubilados: el extra de enero que no llega a todos, cómo cobrarlo

Desde ANSES señalaron que el objetivo es claro: garantizar que ningún beneficiario previsional quede por debajo del piso establecido durante enero, sin extender el bono a los haberes más altos.

Cuánto se cobra en enero 2026: jubilaciones y pensiones con bono

Con el aumento del 2,47% y la aplicación del refuerzo, los montos de enero quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.301,35 ($349.301,35 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.350.461,71

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.441,46 ($279.441,46 + bono de $70.000)

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $314.513,53 ($244.513,53 + bono de $70.000)

Pensión para madres de siete hijos: $419.301,35 ($349.301,35 + bono de $70.000)

En todos los casos, el bono se acredita junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes acceden al bono extraordinario de $70.000

El refuerzo está destinado a:

Jubilados que cobran la mínima

Pensionados con haberes por debajo del piso definido por ANSES

Titulares de la Pensión para madres de siete hijos

Quienes cobran montos superiores a la mínima solo acceden a una parte del bono, siempre que su ingreso total no supere los $419.299,32. En cambio, los jubilados con haberes altos no perciben ningún refuerzo adicional.

ANSES remarcó que otras prestaciones sociales no incluyen este bono, aunque sí reciben el aumento por movilidad correspondiente.

Otros montos actualizados por ANSES en enero

Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES actualizó los valores de otras prestaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518

AUH por hijo con discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $62.765

Asignación Familiar por hijo con discapacidad: $204.361

Estos beneficios no incluyen el bono previsional, ya que se rigen por esquemas distintos.

Cuándo se cobra la jubilación de ANSES en enero 2026

ANSES estableció un calendario de pagos escalonado, según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 26 de enero

DNI 4 y 5: 27 de enero

DNI 6 y 7: 28 de enero

DNI 8 y 9: 29 de enero

Calendario ANSES: otras prestaciones en enero

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 12 de enero

DNI 1: 13 de enero

DNI 2: 14 de enero

DNI 3: 15 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 19 de enero

DNI 6: 20 de enero

DNI 7: 21 de enero

DNI 8: 22 de enero

DNI 9: 23 de enero

Prestación por Desempleo