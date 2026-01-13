En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Previsional

ANSES y jubilados: el extra de enero que no llega a todos, cómo cobrarlo

ANSES paga en enero un bono extraordinario de $70.000 junto con el aumento por movilidad, pero el refuerzo no alcanza a todos por igual: se cobra completo solo con la mínima y de forma proporcional para el resto, según el tope de ingresos fijado por el organismo

El cobro de enero para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llega con un refuerzo económico clave, aunque no alcanza de la misma manera a todos los beneficiarios. Se trata del bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente en el primer mes de 2026 y se suma al aumento del 2,47% por movilidad, aplicado sobre todas las prestaciones previsionales.

El ajuste responde a la inflación registrada dos meses atrás y se enmarca en el esquema de movilidad mensual que rige desde 2024. Sin embargo, ANSES aclaró que el bono no se paga de forma universal: solo lo cobran completo quienes perciben los haberes más bajos, mientras que en otros casos el monto se reduce o directamente no se liquida.

Por qué no todos cobran el bono completo de ANSES

El refuerzo extraordinario de $70.000 está pensado para sostener los ingresos de los jubilados y pensionados con menor poder adquisitivo. Por eso, no se paga automáticamente a quienes superan el haber mínimo.

En esos casos, el bono se liquida de manera proporcional, hasta alcanzar un ingreso tope de $419.299,32. Una vez superado ese monto, el refuerzo deja de aplicarse. Esta modalidad explica por qué dos jubilados pueden cobrar montos distintos en enero, aun cuando ambos reciben el aumento por movilidad.

Desde ANSES señalaron que el objetivo es claro: garantizar que ningún beneficiario previsional quede por debajo del piso establecido durante enero, sin extender el bono a los haberes más altos.

Cuánto se cobra en enero 2026: jubilaciones y pensiones con bono

Con el aumento del 2,47% y la aplicación del refuerzo, los montos de enero quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.301,35

    ($349.301,35 de haber + $70.000 de bono)

  • Jubilación máxima: $2.350.461,71

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.441,46

    ($279.441,46 + bono de $70.000)

  • Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $314.513,53

    ($244.513,53 + bono de $70.000)

  • Pensión para madres de siete hijos: $419.301,35

    ($349.301,35 + bono de $70.000)

En todos los casos, el bono se acredita junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES_AUH_Alimentar

Quiénes acceden al bono extraordinario de $70.000

El refuerzo está destinado a:

  • Jubilados que cobran la mínima

  • Pensionados con haberes por debajo del piso definido por ANSES

  • Titulares de la Pensión para madres de siete hijos

Quienes cobran montos superiores a la mínima solo acceden a una parte del bono, siempre que su ingreso total no supere los $419.299,32. En cambio, los jubilados con haberes altos no perciben ningún refuerzo adicional.

ANSES remarcó que otras prestaciones sociales no incluyen este bono, aunque sí reciben el aumento por movilidad correspondiente.

Otros montos actualizados por ANSES en enero

Además de las jubilaciones y pensiones, ANSES actualizó los valores de otras prestaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518

  • AUH por hijo con discapacidad: $408.705

  • Asignación Familiar por Hijo: $62.765

  • Asignación Familiar por hijo con discapacidad: $204.361

Estos beneficios no incluyen el bono previsional, ya que se rigen por esquemas distintos.

Cuándo se cobra la jubilación de ANSES en enero 2026

ANSES estableció un calendario de pagos escalonado, según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 9 de enero

  • DNI 1: 12 de enero

  • DNI 2: 13 de enero

  • DNI 3: 14 de enero

  • DNI 4: 15 de enero

  • DNI 5: 16 de enero

  • DNI 6: 19 de enero

  • DNI 7: 20 de enero

  • DNI 8: 21 de enero

  • DNI 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 23 de enero

  • DNI 2 y 3: 26 de enero

  • DNI 4 y 5: 27 de enero

  • DNI 6 y 7: 28 de enero

  • DNI 8 y 9: 29 de enero

Calendario ANSES: otras prestaciones en enero

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI 0: 9 de enero

  • DNI 1: 10 de enero

  • DNI 2: 13 de enero

  • DNI 3: 14 de enero

  • DNI 4: 15 de enero

  • DNI 5: 16 de enero

  • DNI 6: 17 de enero

  • DNI 7: 20 de enero

  • DNI 8: 21 de enero

  • DNI 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 12 de enero

  • DNI 1: 13 de enero

  • DNI 2: 14 de enero

  • DNI 3: 15 de enero

  • DNI 4: 16 de enero

  • DNI 5: 19 de enero

  • DNI 6: 20 de enero

  • DNI 7: 21 de enero

  • DNI 8: 22 de enero

  • DNI 9: 23 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 23 de enero

  • DNI 2 y 3: 24 de enero

  • DNI 4 y 5: 25 de enero

  • DNI 6 y 7: 26 de enero

  • DNI 8 y 9: 27 de enero

