El jueves, se reúnen Donald Trump con Corina Machado. El presidente de Estados Unidos aún no dijo una sola palabra sobre este tema.

Los presos políticos en Venezuela, ¿cuántos son?

En las últimas semanas, la crisis en Venezuela sumó un nuevo foco de desavenencias: las discrepancias entre el gobierno y organismos de derechos humanos sobre el número de presos políticos liberados y la situación real de quienes siguen detenidos. El tema ha generado fuertes debates entre el Ejecutivo venezolano, líderes de la oposición como María Corina Machado, y organizaciones no gubernamentales que monitorean detenciones, como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón.

La oficina de la vocería de Machado y Urrutia, que se armó para dar a conocer al mundo los documentos de las actas electorales en julio de 2028, dio un nuevo comunicado con un claro contraste en los datos con el gobierno.

"A cinco días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados. La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad".

Así comienza el escrito en el que se explica - como apuntamos antes - que el régimen chavista metió presos a por lo menos 1.000 personas. De ese total, solo 56 personas se pudieron verificar.

presos políticos

El gobierno, ahora liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez tras la detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro, ha anunciado la liberación de un “número importante” de presos políticos como parte de un gesto de paz y diálogo nacional. Funcionarios han hablado incluso de decenas de liberados y han promocionado estas excarcelaciones como una muestra de buena voluntad ante la presión internacional y las tensiones internas. Sin embargo, no existe una lista oficial completa publicada por el Estado con todos los nombres o cifras verificables de esas liberaciones, lo que alimenta la confusión y la crítica.

Desde la oposición, María Corina Machado, líder de la coalición democrática venezolana y reciente Nobel de la Paz, ha puesto énfasis en que estas liberaciones deben ser vistas como un primer paso hacia una transición democrática real y no como una maniobra política aislada. Machado ha pedido públicamente a actores internacionales, incluyendo al Papa y gobiernos extranjeros, que intercedan para que se libere a todos los presos políticos y no solo a figuras prominentes o casos selectos

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón subrayan que incluso cuando se anuncian cifras oficiales como “99 liberados”, la verificación independiente suele arrojar números menores, y además muchos casos implican condiciones restrictivas posteriores, como medidas cautelares, prohibiciones de hablar con la prensa o limitaciones de movimiento. Esto ha llevado a que defensores de derechos humanos hablen de un efecto de “puerta giratoria”, donde algunos presos salen mientras otros entran bajo nuevos cargos, y otros vuelven a ser detenidos tras breves libertades.

El gobierno subraya cifras que no son fácilmente verificables de manera independiente y mezcla liberaciones con medidas administrativas, mientras que las ONG y la oposición basan sus afirmaciones en cheques documentados caso por caso. Pese a esto, hay consenso entre observadores internacionales en que miles siguen tras las rejas por motivos políticos, y que cualquier liberación, aunque bienvenida, está lejos de resolver la crisis humanitaria y política que vive el país.

Y hay un punto más que es igualmente complejo: Las personas que en los últimos días dejaron las cárceles no han recuperado su libertad plena, ya que continúan sometidos a medidas judiciales restrictivas.

El comando de Machado exige: "Nuestra demanda sigue siendo la misma, única, clara y no negociable: la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos". Tal vez el jueves, ahora que Trump dice que está entusiasmado por reunirse con ella, le pueda dar un completo informe de la situación humana en Venezuela. No ya del petróleo. Y entonces, el número de presos políticos cambie y no quede más ninguno en esa condición. Incluido el gendarme Nahuel Gallo.