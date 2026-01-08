Fuerte choque entre dos colectivos en Congreso: 18 heridos, tres de gravedad

Los heridos fueron derivados a los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Durán, Fernández y Penna. El operativo de emergencia finalizó poco antes de las 14, aunque el tránsito permanece cortado.

"Un colectivo se metió adentro de otro, la parte frontal en la parte trasera del otro. Las pericias están investigando por qué se produjo", comentó Alberto Crescenti, titular del SAME.

"No hay que lamentar víctimas. Hay tres pasajeros con politraumatismos graves, que por triage fueron los primeros que sacamos", completó.

Noticia en desarrollo...