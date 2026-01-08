Fuerte choque entre dos colectivos en Congreso: 18 heridos, tres de gravedad

Un choque entre dos colectivos en el barrio porteño de Congreso dejó al menos 18 personas heridas. Tres de ellas fueron trasladadas de urgencia por el SAME debido a la gravedad de las lesiones.
Un colectivo de la línea 151 chocó por detrás a otro de la línea 12 en la intersección de Combate de los Pozos y Alsina.
El siniestro tuvo lugar en la intersección de Combate de los Pozos y Alsina, cuando un colectivo de la línea 151 embistió por detrás a otro de la línea 12, mientras ambos vehículos circulaban por la misma calle. La velocidad a la que circulaba el vehículo de atrás provocó que quedara incrustado tras el impacto.
En la esquina de esa cuadra hay un semáforo, por lo que se presume que el colectivo 12 pudo haber frenado ante un cambio de luz, lo que originó el impacto.
El SAME movilizó 16 unidades para atender a los afectados. De las 18 personas lesionadas, 11 fueron trasladadas a distintos hospitales, mientras que siete recibieron asistencia en el lugar. Tres pacientes presentan politraumatismos graves en tórax y cráneo, entre ellos el conductor del colectivo de la línea 151.
Los heridos fueron derivados a los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Durán, Fernández y Penna. El operativo de emergencia finalizó poco antes de las 14, aunque el tránsito permanece cortado.
"Un colectivo se metió adentro de otro, la parte frontal en la parte trasera del otro. Las pericias están investigando por qué se produjo", comentó Alberto Crescenti, titular del SAME.
"No hay que lamentar víctimas. Hay tres pasajeros con politraumatismos graves, que por triage fueron los primeros que sacamos", completó.
Noticia en desarrollo...