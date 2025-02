El dolor del hijo de la mujer asesinada en Vicente López: "No merecía lo que le pasó"

Silvia Graciela Lepez y su marido volvían del gimnasio cuando fueron sorprendidos por los delincuentes que le dispararon en la cabeza a menos de cien metros de la comisaría. “Yo vivía con ellos pero ya no. Mi papá no puede hablar, son más de 30 años de matrimonio, no puede ni estar”, indicó el hijo mayor de la víctima fatal.

“Siempre estuvo atenta a las noticias y cuando teníamos que salir a trabajar nos decía que tengamos cuidado, pero es la primera vez que ellos tuvieron un intento de robo y tristemente así terminó”, reveló Nicolás.

Captura.PNG Nicolás, el hijo de la vícitma fatal.

El fiscal pidió medidas de prueba

“Él estaba estacionando y los vio tarde porque estaba con la cámara de retroceso, entonces estaba mirando la pantalla. Y cuando aparecen en el espejo retrovisor ya los tenía cerca”, señaló al respecto.

En el caso interviene el fiscal Gastón Larramendi, quien dio intervención a la DDI de San Isidro.El funcionario del Ministerio Público solicitó el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape. Al mismo tiempo, espera los resultados de rastros tomados por la Policía Científica en la escena.