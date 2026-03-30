El estremecedor relato de una alumna del tiroteo en la escuela de Santa Fe: "Me quedé en shock, parada y me...

Además, relató que en el momento del escape decidió ayudar a los chicos de primer año (mismo curso que Ian), porque al ser nuevos, no conocían el establecimiento. "Uno de quinto (grado) pega un chiflido, que nos apuremos porque el que tenía el arma quería seguir saliendo afuera a matar. Que tenía balas en los bolsillos, que por favor que vayamos rápido", contó.

Otro dato clave que comentó la nena de 13 años es que los alumnos estaban sin celulares producto de la disposición provincial de cortar el uso de los teléfonos durante las clases. "No tenían cómo llamar a la familia, entonces yo empecé a sacar a más nenes, hasta que veo que el chico empieza a caminar para afuera y los nenes empiezan a gritar 'Ayuda, ayuda, ayuda,' y yo decía 'Por favor no griten'", dijo para no ser detectados por el agresor porque se había escondido detrás de un paredón fuera de su vista.

"Tenían mucho miedo de que el chico salga porque decían que tenía otra arma más en la cintura", develó sobre una segunda arma que tendría el agresor además de la mencionada escopeta.

El momento en que es desarmado

"Cuando logran sacarle el arma fue porque él apunta a uno de mis compañeros y mi compañero se queda en estado shockeado mirándolo porque se le había trabado el arma. O sea, no sabía si correr, quedarse ahí, empujarlo, o qué hacer porque lo apuntó a la frente", sostuvo sobre un compañero que pudo haber sido también otra de las víctimas.

"El arma se le traba unas cuantas veces. Cuando apunta y se le traba el arma, de atrás viene un portero y se le tira arriba. Entonces ahí, mi compañero aprovecha y se le vuelve a tirar arriba y le agarra el arma. Le dobla el arma para atrás y se la agarra. La empieza a desarmar, le sacó todos los cartuchos y se los dio a la policía", manifestó.

La llegada de la madre del agresor y el llanto de la policía

También relató que la madre del agresor llegó a la plaza pidiendo saber "dónde estaba el hijo" y detalló que "los policías estaban llorando porque no podían sacar al nene del baño porque no estaba el forense". Allí relató que la gente "en caliente" le pidió que fuera "ella misma" quien "vaya a tapar el cuerpo" del nene muerto a manos de su hijo.

"Estaban todos muy enojados con la mamá del chico y de todas formas las profesoras mismas le dijeron que de última no se quede en la plaza porque al stodos estaban pensando en caliente, le estaban diciendo de todo y los policías tampoco se metían", precisó.

En el momento en que el agresor fue sacado de la escuela por un patrullero, contó: "Nos dejó en shock porque él se iba riendo".

El rol de los profesores

"Los profesores en cierta parte, cuando empezó el tiroteo se encerraban en las preceptorías o en los cursos y trancaban con puertas, con mesas o con palos y no nos dejaban pasar", manifestó.

Al respecto, completó: "Los profesores y preceptores que estaban directamente en las aulas o en los cursos de preceptorías se quedaron encerrados. Hubo dos o tres profesoras que entre los gritos, nos pudo ayudar a sacar a algunos nenitos, pero éramos cuatro o cinco y después todos estaban asustados".

El perfil del agresor

"Yo tengo miedo. Yo no volvería a la escuela porque yo me juntaba con el chico, o sea, con el tirador y nunca lo vi capaz. Sí sabíamos que iba al campo, cazaba, cuando estaba aburrido iba y jugaba con latitas y le pegaba tiros, pero con aire comprimido, y era su pasatiempo, según él.

"Nosotros nos llevábamos muy bien con él", compartió sobre su vínculo con el agresor y señaló que él "no tenía muchas redes sociales" y que hablaban "cuando jugábamos a la play".

"Él siempre fue un chico muy callado, por eso nunca lo esperamos. Nosotros vimos que entró con la guitarra y fue algo simple porque tocaba la guitarra", subrayó. "Por lo que nos conocemos y por lo que hemos charlado muy de vez en cuando, bullying nunca recibió, pero capaz que a él le molestaba que sus amigos jueguen con él con las manos o cosas que él también hacía, pero capaz él se las tomaba peor", evaluó sobre el posible móvil del hecho.

"Yo al curso no voy con él, pero supuestamente era un chico muy aplicado y me pareció raro verlo durmiendo y que reaccione de esa manera", opinó sobre un video que circuló del agresor durmiendo en su curso, donde es molestado por sus compañeros.