Tras las críticas de Sebastián Graviotto, Juana Repetto habló con dolor y defendió su forma de mostrar la maternidad

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En otra historia, profundizó aún más: "Quizás no viven con dos chiquitos 24/7 y no se ocupan de saber cuáles son los turnos con los pediatras, los medicamentes, qué tres snacks saludables se llevan al colegio, la tarea que tienen que hacer, cómo se llaman sus médicos y sus maestras. No los bañan todos los días, no se ca... de sed, no están hablando en este preciso momento con su pediatra por un tema que tiene uno de los chicos".

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Más adelante, con la voz entrecortada, expresó: "Le pongo mucha onda, mucha voluntad. Me tomé muy hermosamente todo lo que pasamos, que no fue nada fácil. Le puse mucho amor y hasta le pongo mucho amor, respeto y cuidado a lo que comparto y digo de cada miembro de mi familia, simplemente lo que dejo entrever es para no naturalizar un montón de cosas".

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Por último, defendió su manera de encarar la vida: "Si hay alguien que le pone amor, huevo y va para adelante lejos de estar quejándose de todas las cosas que le pasan, soy yo. Creanme que podría hacer un drama de mi vida y la disfruto mucho".

Y cerró con una reflexión sobre su elección de no exponerse en televisión: "Hace meses, años, que me llaman todos los días para invitarme a ir a programas de televisión a hablar, y no lo hago porque te expones a que te pregunten lo que quieran y a responder cosas que no tenés ganas. Es algo que yo elegí no hacer para cuidar a cada miembro de mi familia, no es porque no me hayan invitado o porque no tengo nada que decir".

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¿Segunda oportunidad a la vista tras lo que dijo Sebastián Graviotto sobre Juana Repetto?

A comienzos de abril de 2025, Juana Repetto y Sebastián Graviotto decidieron poner fin a su matrimonio después de dos años juntos y con un hijo en común. En ese contexto delicado, la historia dio un giro inesperado con la llegada de Timoteo, nacido hace apenas seis semanas, lo que transformó la dinámica familiar y abrió nuevas preguntas sobre cómo transitan este presente.

Fiel a su estilo directo, Graviotto -instructor de ski y muy activo en redes sociales- utilizó su cuenta de Instagram para habilitar la clásica cajita de preguntas. Allí se mostró dispuesto a responder sin filtros las inquietudes de sus seguidores, que rápidamente apuntaron a su vida sentimental y al vínculo actual con Juana.

Uno de los mensajes fue contundente: “Volvé con Juana”. Ante ese comentario, Sebastián eligió contestar con una foto de Timoteo envuelto en una toalla y una frase que resonó fuerte: “No me fui a ningún lado”. Con esas palabras dejó claro que, aunque la separación es oficial, sigue presente y cercano, especialmente enfocado en acompañar a su hijo en esta etapa inicial. No fue la única consulta en esa dirección. Otro usuario insistió: “Arréglense con Juanaaaa”. En lugar de dar una negativa rotunda, el instructor compartió una postal junto a Repetto caminando por la playa y lanzó una frase que generó más dudas que certezas: “Estamos en un gran momento… sujeto a modificación sin previo aviso”.

Esa declaración dejó abierta la posibilidad de que, aunque la relación cambió, el vínculo se mantiene en buenos términos y con margen para lo que pueda suceder más adelante. En otras palabras, no descartaría una eventual reconciliación con la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Además, hubo espacio para destacar su rol como padre. Un seguidor lo definió como “un PADRAZO”, y Graviotto respondió con total honestidad sobre la experiencia cotidiana de la paternidad: “Lo intento todos los días… a veces me sale, a veces me lo duerme Jua en 8 segundos. Capacitación permanente”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de sus hijos mayores disfrutando de una tarde al aire libre, reflejando que el aprendizaje constante y el compromiso son parte esencial de su presente familiar. ¿Será que la reconciliación de Juana Repetto con el padre de sus dos hijos más chicos ya está en marcha?

IG Sebastián Graviotto reconciliación Juana Repetto 1

IG Sebastián Graviotto reconciliación Juana Repetto 2