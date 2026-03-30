Los datos oficiales de cómo un alumno entró con una escopeta a la escuela y mató e hirió a sus compañeros: "Hay un código rojo..."

La conmoción por el violento episodio ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal sumó en las últimas horas nuevos detalles precisos y estremecedores, difundidos en televisión por el periodista Antonio Laje durante su programa en A24.
La conmoción por el violento episodio ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal sumó en las últimas horas nuevos detalles precisos y estremecedores, difundidos en televisión por el periodista Antonio Laje durante su programa en A24.
La conmoción por el violento episodio ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal sumó en las últimas horas nuevos detalles precisos y estremecedores, difundidos en televisión por el periodista Antonio Laje durante su programa en A24.
La reconstrucción basada en estos datos oficiales permite comprender con mayor claridad la dimensión del ataque ocurrido dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno, donde un alumno de apenas 15 años ingresó armado, disparó varias veces y provocó una tragedia que hoy mantiene en vilo a toda la comunidad.
Uno de los elementos más alarmantes revelados por Laje es la forma en que el agresor logró ejecutar el ataque. El menor de 15 años no ingresó con el arma lista para disparar, sino que la llevó desarmada y la ensambló dentro del establecimiento educativo.
Este punto abre un interrogante crítico sobre los controles de seguridad: ¿cómo fue posible que un estudiante ingresara con las partes de una escopeta sin ser detectado?
Según lo informado, una vez dentro del colegio, el adolescente armó el arma y se preparó para disparar, lo que sugiere un grado de planificación que agrava aún más el caso.
De acuerdo con los datos brindados en televisión, el atacante efectuó entre cuatro y cinco disparos dentro del establecimiento.
Esos pocos segundos fueron suficientes para desencadenar una tragedia:
La secuencia fue breve pero devastadora. Cada disparo generó caos, corridas y desesperación, en un entorno donde hasta segundos antes reinaba la normalidad.
El dato más doloroso es la confirmación de que la víctima fatal también tenía 13 años, lo que intensifica el impacto emocional del hecho.
Se trata de un crimen entre pares, ocurrido dentro de un ámbito que debería ser seguro. La muerte se produjo en el lugar, sin posibilidad de asistencia médica, lo que evidencia la gravedad de las heridas.
El informe difundido por Laje también detalló la situación de los dos estudiantes heridos, que presenta distintos niveles de gravedad.
El caso más delicado: un niño de 13 años en estado crítico
El herido más comprometido es un alumno de 13 años, quien recibió impactos de perdigones en zonas extremadamente sensibles:
Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, donde permanece internado bajo código rojo.
Su estado es crítico, y la evolución de su cuadro es seguida minuto a minuto por los equipos médicos.
El segundo herido: fuera de peligro
El otro alumno herido, también de 15 años, afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Si bien sufrió lesiones producto de los disparos, su estado es estable y no reviste riesgo de vida, lo que representa el único dato alentador dentro de un escenario profundamente dramático.
En medio del caos, hubo un gesto que pudo haber evitado consecuencias aún más graves. Según relató Antonio Laje, una persona presente en el lugar -presumiblemente un adulto- se abalanzó sobre el agresor y logró reducirlo, quitándole la escopeta.
Este acto de intervención directa fue clave para frenar el ataque, ya que el joven aún tenía capacidad de seguir disparando.
La rápida reacción permitió contener la situación antes de que se registraran más víctimas.
Tras ser reducido, el adolescente de 15 años fue inmediatamente detenido y quedó a disposición de la Justicia.
El hecho de que el agresor sea menor de edad introduce un componente adicional al caso, tanto en términos legales como sociales. Las autoridades deberán determinar no solo cómo ocurrió el ataque, sino también qué factores llevaron al joven a tomar esta decisión extrema.