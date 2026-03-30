Los datos oficiales de cómo un alumno entró con una escopeta a la escuela y mató e hirió a sus compañeros: "Hay un código rojo..."

Según lo informado, una vez dentro del colegio, el adolescente armó el arma y se preparó para disparar, lo que sugiere un grado de planificación que agrava aún más el caso.

Cuatro o cinco disparos que desataron el horror

De acuerdo con los datos brindados en televisión, el atacante efectuó entre cuatro y cinco disparos dentro del establecimiento.

Esos pocos segundos fueron suficientes para desencadenar una tragedia:

Un estudiante de 13 años murió en el acto

Dos alumnos resultaron heridos

Decenas de jóvenes quedaron atrapados en una escena de pánico absoluto

La secuencia fue breve pero devastadora. Cada disparo generó caos, corridas y desesperación, en un entorno donde hasta segundos antes reinaba la normalidad.

La víctima fatal: un adolescente de 13 años

El dato más doloroso es la confirmación de que la víctima fatal también tenía 13 años, lo que intensifica el impacto emocional del hecho.

Se trata de un crimen entre pares, ocurrido dentro de un ámbito que debería ser seguro. La muerte se produjo en el lugar, sin posibilidad de asistencia médica, lo que evidencia la gravedad de las heridas.

Dos heridos y un cuadro crítico que genera máxima preocupación

El informe difundido por Laje también detalló la situación de los dos estudiantes heridos, que presenta distintos niveles de gravedad.

El caso más delicado: un niño de 13 años en estado crítico

El herido más comprometido es un alumno de 13 años, quien recibió impactos de perdigones en zonas extremadamente sensibles:

Rostro

Cuello

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, donde permanece internado bajo código rojo.

Su estado es crítico, y la evolución de su cuadro es seguida minuto a minuto por los equipos médicos.

El segundo herido: fuera de peligro

El otro alumno herido, también de 15 años, afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Si bien sufrió lesiones producto de los disparos, su estado es estable y no reviste riesgo de vida, lo que representa el único dato alentador dentro de un escenario profundamente dramático.

Un acto de valentía que evitó una tragedia mayor

En medio del caos, hubo un gesto que pudo haber evitado consecuencias aún más graves. Según relató Antonio Laje, una persona presente en el lugar -presumiblemente un adulto- se abalanzó sobre el agresor y logró reducirlo, quitándole la escopeta.

Este acto de intervención directa fue clave para frenar el ataque, ya que el joven aún tenía capacidad de seguir disparando.

La rápida reacción permitió contener la situación antes de que se registraran más víctimas.

El atacante: un menor detenido

Tras ser reducido, el adolescente de 15 años fue inmediatamente detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho de que el agresor sea menor de edad introduce un componente adicional al caso, tanto en términos legales como sociales. Las autoridades deberán determinar no solo cómo ocurrió el ataque, sino también qué factores llevaron al joven a tomar esta decisión extrema.