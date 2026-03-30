El detalle más impactante del tiroteo en el colegio de Santa Fe: así ingresó el arma sin ser detectada

“Mi hija me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela”, explicó. Y agregó: “Otros chicos saltaron alambrados, algunos salieron por las ventanas. Fue una desesperación total”.

El relato refleja la falta de tiempo para reaccionar y el miedo generalizado ante una situación completamente inesperada. “Escuchar lo que vivieron es terrible, nadie esperaba algo así”, sostuvo en diálogo con C5N.

Más testimonios del horror y una escena “desgarradora”

Silvana, madre de otra alumna de la institución, también aportó su testimonio sobre los momentos previos y posteriores al ataque. Según relató, los propios estudiantes reconstruyeron cómo el agresor logró ingresar el arma sin ser detectado: “Los chicos dijeron que la llevó camuflada en un estuche de guitarra porque practicaba”.

La mujer contó, además, el impacto emocional que sufrió su hija tras escapar del establecimiento. “Es una situación desgarradora, mi nena llegó a casa llorando y diciendo que un chico entró con un arma y que le iba a disparar a todo un curso”, expresó.

A su vez, Carolina Morel, coordinadora de Educación de San Cristóbal, brindó un crudo relato de lo ocurrido desde dentro de la escuela. Explicó que se trata de una comunidad pequeña, de poco más de 6.000 habitantes, donde nunca se había registrado un hecho de esta magnitud. “Hemos tenido situaciones de violencia escolar, pero nunca algo así”, aseguró.

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La docente recordó que todo comenzó con un estruendo que inicialmente confundió con una broma. “Escuché unos bombazos y pensé que habían tirado un petardo, hasta que una docente entró a los gritos diciendo que había un chico con un arma disparando”, relató.

Ante la situación, el personal se resguardó como pudo: “Cerramos la puerta de la sala de profesores y arrinconamos una mesa para trabarla. Así fueron los primeros minutos de terror”, contó. En medio del caos, alcanzaron a escuchar gritos desesperados: “Una docente decía ‘le está disparando a los chicos’”.

Cuando el ataque terminó, Morel salió y se encontró con una escena estremecedora. “El chico estaba sentado, reducido por dos preceptores, con la mirada perdida. Y del otro lado había un alumno tirado en el piso”, describió.

“Me acerqué para ver si tenía signos vitales, pero entendí que no”, lamentó. También señaló que el agresor era conocido dentro de la institución: “Era un buen alumno, nunca había sido problemático”.

El arma, escondida en un estuche

De acuerdo a lo que le contó su hija, el agresor habría ingresado con el arma oculta dentro de un estuche de guitarra, lo que le permitió pasar desapercibido.

“El relato de los chicos es que la tenía escondida ahí”, explicó la madre, reconstruyendo lo que ocurrió en los minutos previos al ataque.

El episodio dejó como saldo la muerte de un estudiante y una comunidad completamente conmocionada. Las clases fueron suspendidas y las autoridades avanzan con la investigación.

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Mientras tanto, el testimonio de los padres expone el impacto emocional del hecho. “Estoy todavía asustada”, reconoció María José, que vivió uno de los momentos más angustiantes al escuchar a su hija en peligro.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en las escuelas y deja al descubierto el miedo con el que convivieron los alumnos durante esos minutos que parecieron eternos.