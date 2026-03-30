El tenso momento que vivió Mauro Icardi en su regreso a Turquía por culpa de la China Suárez

El regreso de Mauro Icardi y la China Suárez a Estambul no fue el típico viaje glamoroso que suele acompañar a la pareja. Es que, en esta ocasión, el futbolista no pudo viajar en vuelo privado a Turquía, como es su costumbre.
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Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a Estambul tras unos días agitados en Buenos Aires, entre demoras, cansancio y rumores que los rodearon.
El regreso de Mauro Icardi y la China Suárez a Estambul no fue el típico viaje glamoroso que suele acompañar a la pareja. Es que, en esta ocasión, el futbolista no pudo viajar en vuelo privado a Turquía, como es su costumbre.
La travesía comenzó con tropiezos. El vuelo previsto para el viernes 27 se canceló cuando Migraciones frenó la salida por la demora en presentar los permisos de viaje de los hijos de la actriz. Ese detalle burocrático obligó a reprogramar todo y extendió la estadía en Buenos Aires más de lo esperado.
En medio de esos días extras, la pareja se dejó ver en la noche porteña. Allí, según trascendió, se vivió un episodio incómodo que alimentó rumores de celos y comentarios en redes sociales. Sin entrar en demasiados detalles, lo cierto es que la salida al boliche terminó sumando tensión al regreso.
Cuando finalmente llegó el momento de volver a Turquía, Icardi se encontró con una situación inédita para él: debió tomar un vuelo comercial con escalas. Con gesto serio y cara de disgusto, fue captado acomodando sus pertenencias en la cabina, compartiendo espacio con pasajeros de clase turista. Una experiencia insólita para alguien habituado a la comodidad de la primera clase.
Así, la vuelta de Mauro y la China se convirtió en una historia marcada por demoras, cansancio y un viaje muy distinto al que suelen protagonizar.
La presencia de la China Suárez y Mauro Icardi en cualquier evento suele captar todas las miradas, y esta vez no fue la excepción. En las últimas horas trascendió un supuesto escándalo que habría tenido como protagonistas a la actriz y al futbolista durante una salida nocturna en una reconocida discoteca de la Costanera Norte.
El episodio salió a la luz gracias a una publicación en la red social X, donde una usuaria relató lo ocurrido y aseguró que la pareja vivió un momento de tensión en el boliche Caramelo.
"Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro y que la China como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla", escribió la usuaria PaoShara, generando un fuerte debate en redes.
La versión apunta a una escena de celos de la China hacia Icardi, que habría derivado en un escándalo dentro del local. Incluso, la misma usuaria sugirió que podrían existir imágenes que registraron ese momento de tensión.
Según el relato, todo comenzó cuando una joven se acercó al delantero para pedirle una foto, gesto que no habría sido bien recibido por la actriz y que terminó en una reacción furiosa.
En paralelo, Yanina Latorre sumó más detalles sobre la salida de la pareja en Buenos Aires y aseguró que asistieron al boliche bajo un estricto operativo de seguridad.
"Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos", precisó la conductora de SQP (América TV). Además, describió cómo los custodios se encargaban de evitar que los presentes pudieran tomar imágenes de la pareja.
"Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro. Jaja ¿hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?", lanzó indignada Latorre, cuestionando la actitud de la pareja durante la salida nocturna.