Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia argentina más divertida y dura menos de 2 horas
Esta película protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson vuelve a ser furor en Netflix y sorprende con su impacto en el público argentino.
Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia argentina más divertida y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)
La película "Mamá se fue de viaje" volvió a posicionarse como uno de los contenidos más vistos de Netflix. Con un elenco encabezado por Diego Peretti y Carla Peterson, esta comedia familiar logró reconectar con una audiencia que busca historias cercanas, reales y cargadas de humor cotidiano.
El regreso de esta producción al catálogo de la plataforma no solo reactivó su popularidad, sino que también confirmó una tendencia clara: el público argentino sigue apostando por relatos en los que puede verse reflejado. Y en este caso, el resultado fue inmediato.
Cuando Mamá se fue de viaje se estrenó originalmente en 2017, logró una gran repercusión en cines. Sin embargo, su llegada (o regreso) a Netflix le dio una segunda vida que superó todas las expectativas.
De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix
La trama gira en torno a una situación tan simple como disruptiva. Vera, interpretada por Carla Peterson, decide hacer algo que pocas veces se muestra en este tipo de historias: priorizarse.
Cansada de la rutina y del peso invisible que implica sostener el funcionamiento del hogar, toma una decisión inesperada: irse de vacaciones sola. Este punto de partida desencadena una serie de eventos que transforman por completo la dinámica familiar.
Su esposo, interpretado por Diego Peretti, queda a cargo de todo: la casa, los hijos, las tareas diarias y una lista interminable de responsabilidades que hasta ese momento parecían “automáticas”.
Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando su esposa Vera se toma un muy merecido descanso, Víctor, un adicto al trabajo, se ve obligado a ocuparse de los quehaceres domésticos... ¡y de sus cuatro hijos!".
Por qué es la mejor comedia familiar argentina
Uno de los grandes aciertos de la película es su tono. No se trata de una comedia estridente ni forzada. Por el contrario, el humor se construyó desde lo cotidiano, desde esas pequeñas tensiones que cualquier familia reconoce.
Diego Peretti logra sostener gran parte del relato con una interpretación que equilibra perfectamente el absurdo con la humanidad del personaje. Su transformación a lo largo de la historia no solo genera risa, sino también empatía.
Más allá del entretenimiento, Mamá se fue de viaje pone sobre la mesa un tema cada vez más relevante: la distribución de las tareas domésticas y la carga mental que muchas veces recae en una sola persona.
La película expone, sin caer en discursos explícitos, cómo funciona el engranaje invisible del hogar. Ese conjunto de tareas que no siempre se ven, pero que son esenciales para que todo funcione.
El poder del cine argentino en Netflix
El caso de Mamá se fue de viaje no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia en la que Netflix apuesta por contenidos locales para audiencias globales.
Este tipo de producciones no solo tienen impacto dentro del país, sino que también logran cruzar fronteras. La clave está en contar historias auténticas, con identidad propia.
El cine argentino tiene una larga tradición en este sentido. Y en la era del streaming, encontró una nueva ventana para amplificar su alcance.
Por qué "Mamá se fue de viaje" sigue siendo un éxito
Hay películas que, más allá del paso del tiempo, siguen funcionando. Mamá se fue de viaje es una de ellas.
Su vigencia no depende de efectos especiales ni de grandes giros argumentales. Está en los detalles, en los personajes, en las situaciones que se repiten generación tras generación.
Por eso, cada vez que vuelve a estar disponible en una plataforma masiva, encuentra una nueva audiencia dispuesta a descubrirla.
El elenco principal con Diego Peretti y Carla Peterson