Sangriento robo en Moreno: un gendarme mató a un motochorro y otro lucha por su vida

El menor fue trasladado a un centro de salud con heridas en el tórax y en una pierna, donde permanece internado en estado crítico y bajo custodia policial.

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Qué dicen las cámaras y la investigación

Tras el hecho, personal de la Policía Científica trabajó en la escena para realizar los peritajes correspondientes. En el lugar se secuestraron la motocicleta de los sospechosos y el arma del gendarme.

Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave para avanzar en la investigación. De acuerdo con fuentes judiciales, los registros fílmicos permitieron corroborar la versión del efectivo, quien aseguró haber actuado en defensa propia.

La fiscal a cargo de la causa se presentó durante la madrugada en la comisaría de Trujui para tomar declaración y analizar las imágenes. A pesar de que los primeros indicios respaldan su relato, el efectivo quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras se define su situación procesal.

En paralelo, y ante la muerte de uno de los presuntos delincuentes, se dispuso una custodia policial en el domicilio del gendarme, por temor a posibles represalias.

Además, la fuerza puso a disposición del suboficial asistencia psicológica, en el marco del impacto que generó el episodio. Las autoridades judiciales continúan recolectando pruebas, entre ellas nuevas imágenes de cámaras de seguridad, para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

En base a esos elementos, se definirá en las próximas horas si el gendarme recupera la libertad o si continúa detenido.