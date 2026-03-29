Sangriento robo en Moreno: un gendarme mató a un motochorro y otro lucha por su vida
El efectivo fue asaltado mientras circulaba en moto y se defendió a tiros. Uno de los atacantes murió y otro, menor de edad, permanece en estado crítico. El agente quedó detenido y bajo custodia por posibles represalias.
Sangriento intento de robo en Moreno: un gendarme mató a un motochorro y otro lucha por su vida
Un violento intento de robo terminó con un delincuente muerto, otro gravemente herido y un gendarme detenido en el partido bonaerense de Moreno. El hecho ocurrió en la localidad de Trujui y quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir la secuencia.
El protagonista del episodio es un cabo de la Gendarmería Nacional, que al momento del ataque se encontraba de civil y circulaba en su motocicleta. Según fuentes de la investigación, fue interceptado por dos motochorros que se movilizaban en una Honda Wave sin patente.
El hecho ocurrió el sábado cerca de las 23, en la intersección de Avenida Roca y Vasco Da Gama. Allí, el efectivo —identificado como G.D.V., de 28 años— fue abordado por los delincuentes, uno de los cuales portaba un arma que luego se comprobó era una réplica de pistola 9 milímetros.
Ante la amenaza, el gendarme se defendió utilizando su arma reglamentaria. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los atacantes murió en el lugar, mientras que el otro, un adolescente de 17 años, resultó herido de gravedad.
El menor fue trasladado a un centro de salud con heridas en el tórax y en una pierna, donde permanece internado en estado crítico y bajo custodia policial.
Qué dicen las cámaras y la investigación
Tras el hecho, personal de la Policía Científica trabajó en la escena para realizar los peritajes correspondientes. En el lugar se secuestraron la motocicleta de los sospechosos y el arma del gendarme.
Las cámaras de seguridad de la zona fueron clave para avanzar en la investigación. De acuerdo con fuentes judiciales, los registros fílmicos permitieron corroborar la versión del efectivo, quien aseguró haber actuado en defensa propia.
La fiscal a cargo de la causa se presentó durante la madrugada en la comisaría de Trujui para tomar declaración y analizar las imágenes. A pesar de que los primeros indicios respaldan su relato, el efectivo quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras se define su situación procesal.
En paralelo, y ante la muerte de uno de los presuntos delincuentes, se dispuso una custodia policial en el domicilio del gendarme, por temor a posibles represalias.
Además, la fuerza puso a disposición del suboficial asistencia psicológica, en el marco del impacto que generó el episodio. Las autoridades judiciales continúan recolectando pruebas, entre ellas nuevas imágenes de cámaras de seguridad, para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.
En base a esos elementos, se definirá en las próximas horas si el gendarme recupera la libertad o si continúa detenido.