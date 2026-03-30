Desgarrador: el mensaje del club al que asistía el chico asesinado por su compañero en Santa Fe
Un adolescente fue asesinado por un compañero dentro de una escuela en San Cristóbal y otros dos resultaron heridos. El club donde asistía la víctima expresó su dolor y pidió respeto para los afectados.
La comunidad de San Cristóbal atraviesa horas de conmoción tras un violento episodio ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno, donde un estudiante ingresó armado, asesinó a un compañero e hirió a otros dos. En ese contexto, una institución vinculada a la víctima expresó su dolor con un mensaje público que reflejó el impacto del hecho.
“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, señalaron desde el club donde asistía el adolescente fallecido. El comunicado también incluyó un pedido de respeto y contención: “Nos unimos en el pedido de acompañamiento para todos los afectados”.
Qué se sabe del hecho ocurrido en la escuela de San Cristóbal
El episodio se produjo poco después del ingreso de los estudiantes a la institución educativa, en una jornada que rápidamente se transformó en tragedia. Un alumno entró armado y efectuó disparos dentro del establecimiento, lo que generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.
Según los primeros datos, un adolescente murió a causa del ataque y otros dos resultaron heridos, por lo que debieron ser trasladados al hospital local. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la procedencia del arma utilizada por el agresor.
Cómo impactó el hecho en la comunidad educativa
La gravedad de lo ocurrido obligó a suspender las clases, mientras las autoridades avanzan con la investigación. En paralelo, la comunidad educativa quedó profundamente afectada, en una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes donde el episodio generó una fuerte conmoción.
Durante el ataque, una persona logró registrar parte de la secuencia con un teléfono celular. En la grabación, que comenzó a circular poco después, se escuchan detonaciones y gritos desesperados de los alumnos, reflejo del clima de terror vivido dentro de la escuela.
Qué mensaje difundió el club al que asistía la víctima
En medio del dolor, el club al que concurría el estudiante fallecido decidió expresarse públicamente. El mensaje apuntó tanto al acompañamiento de la familia como a la necesidad de respeto en un momento tan delicado.
“Acompañamos con enorme dolor”, remarcaron, dejando en evidencia el vínculo cercano con la víctima. Además, hicieron hincapié en la importancia de la contención colectiva: pidieron respeto y apoyo para todos los afectados por el hecho.
El comunicado se suma a las múltiples muestras de pesar que comenzaron a replicarse en la ciudad, donde el impacto emocional atraviesa a distintos ámbitos más allá de la escuela.
Mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido, la comunidad de San Cristóbal enfrenta una situación marcada por el dolor y la incertidumbre, con el foco puesto en acompañar a las familias y en comprender cómo pudo desencadenarse un episodio de estas características.