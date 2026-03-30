Desgarrador: el mensaje del club al que asistía el chico asesinado por su compañero en Santa Fe

Cómo impactó el hecho en la comunidad educativa

La gravedad de lo ocurrido obligó a suspender las clases, mientras las autoridades avanzan con la investigación. En paralelo, la comunidad educativa quedó profundamente afectada, en una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes donde el episodio generó una fuerte conmoción.

Durante el ataque, una persona logró registrar parte de la secuencia con un teléfono celular. En la grabación, que comenzó a circular poco después, se escuchan detonaciones y gritos desesperados de los alumnos, reflejo del clima de terror vivido dentro de la escuela.

Qué mensaje difundió el club al que asistía la víctima

En medio del dolor, el club al que concurría el estudiante fallecido decidió expresarse públicamente. El mensaje apuntó tanto al acompañamiento de la familia como a la necesidad de respeto en un momento tan delicado.

“Acompañamos con enorme dolor”, remarcaron, dejando en evidencia el vínculo cercano con la víctima. Además, hicieron hincapié en la importancia de la contención colectiva: pidieron respeto y apoyo para todos los afectados por el hecho.

COMUNICADO__

El comunicado se suma a las múltiples muestras de pesar que comenzaron a replicarse en la ciudad, donde el impacto emocional atraviesa a distintos ámbitos más allá de la escuela.

Mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido, la comunidad de San Cristóbal enfrenta una situación marcada por el dolor y la incertidumbre, con el foco puesto en acompañar a las familias y en comprender cómo pudo desencadenarse un episodio de estas características.