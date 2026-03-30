Un alumno de 15 años entró armado al colegio y mató a un compañero en Santa Fe. 

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“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario quien señaló que el menor habría utilizado una escopeta.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.

Un ataque que desató el caos

De acuerdo con las primeras informaciones, el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y, por motivos que aún no fueron esclarecidos, disparó contra otros alumnos dentro del predio escolar. El hecho ocurrió en horario escolar y provocó escenas de pánico generalizado, con estudiantes que intentaban resguardarse y docentes que activaron protocolos de emergencia.

En pocos minutos, personal policial y servicios de emergencia llegaron al lugar, donde se montó un operativo de seguridad y asistencia sanitaria.

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Investigación en curso, primeras medidas y la teoría del estuche de guitarra

Las autoridades judiciales y policiales iniciaron una investigación para determinar cómo el estudiante logró ingresar con el arma y qué motivó el ataque.

La madre de una alumna de cuarto año, le comentó a C5N sobre el agresor, que va a tercero: “El relato de los chicos es que entró a la escuela con el arma metida dentro de un estuche de una guitarra”.

“Estoy todavía asustada. A las 7.30, recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salí a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela”, narró.

El agresor quedó a disposición de la Justicia, que definirá las medidas a seguir en función de su edad y del contexto del hecho.