El último recuerdo de una hija que soñaba con estudiar Psicología: la lucha de la familia de Agostina

Gabriel recordó a su hija como una chica alegre, divertida y con una enorme energía. Contó que Agostina disfrutaba bailar, hacer bromas y compartir momentos simples con las personas que quería. Los desayunos, las meriendas y las reuniones familiares formaban parte de esos pequeños instantes que hoy se transformaron en recuerdos imborrables.

También mencionó que la adolescente tenía planes para su futuro y que una de sus grandes aspiraciones era estudiar Psicología. Ese proyecto personal quedó interrumpido de manera abrupta, dejando una sensación de injusticia que atraviesa a sus seres queridos y a una comunidad que todavía intenta comprender lo ocurrido.

La causa judicial avanza con tres detenidos

Mientras la familia enfrenta el duelo, la investigación judicial continúa avanzando para determinar las responsabilidades por el crimen. Actualmente, tres personas permanecen detenidas dentro del expediente, a la espera de que la Justicia avance hacia nuevas definiciones.

El principal acusado es Claudio Barrelier, quien se encuentra imputado por homicidio triplemente agravado, una calificación que contempla circunstancias consideradas especialmente graves dentro del Código Penal. Para los investigadores, su situación procesal es uno de los puntos centrales de la causa.

Además, permanecen detenidos Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, señalados judicialmente por el delito de encubrimiento agravado. La Justicia busca determinar qué participación tuvieron y si existieron acciones destinadas a ocultar información relevante para el esclarecimiento del asesinato.

El expediente ingresó en una fase considerada fundamental luego de que se levantara el secreto de sumario. La decisión fue adoptada por el fiscal Raúl Garzón, permitiendo que las partes involucradas puedan acceder al conjunto de elementos reunidos durante la investigación.

Esta medida representa un momento importante porque habilita a los abogados defensores, querellantes y demás integrantes del proceso a revisar pruebas, informes y testimonios incorporados al expediente. A partir de ahora, el análisis de cada detalle será clave para reconstruir la secuencia de hechos.

Los investigadores trabajan sobre distintos elementos probatorios con el objetivo de establecer con precisión qué ocurrió, cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

La familia de Agostina espera que cada avance permita acercarse a la verdad y evitar que el caso quede marcado por la impunidad.

El pedido de una condena ejemplar

Desde el inicio del proceso, Gabriel Vega tomó un rol activo como querellante dentro de la causa. El padre de la adolescente expresó en reiteradas oportunidades que su objetivo principal es que los responsables reciban la máxima pena contemplada por la ley.

La familia reclama prisión perpetua para quienes sean encontrados culpables del asesinato de Agostina, una postura que sostienen mientras observan el avance de las distintas etapas judiciales.

Además, Gabriel rechazó los pedidos realizados por las defensas de los acusados para obtener beneficios procesales o recuperar la libertad mientras continúa la investigación. Para el entorno de la víctima, cualquier posibilidad de que los sospechosos abandonen la prisión genera preocupación y temor ante la posibilidad de que el proceso pierda fuerza.

El reclamo familiar también apunta a que la causa mantenga un ritmo constante y que no existan demoras que puedan extender el sufrimiento de quienes esperan justicia. Cada día que pasa sin una resolución definitiva representa para ellos una nueva carga emocional.

La familia sostiene que Agostina merece que su historia sea recordada más allá del crimen y que su nombre esté asociado a la vida que tenía antes de convertirse en una víctima de violencia extrema.

Una comunidad que todavía busca respuestas

El caso de Agostina Vega generó un fuerte impacto social desde que se conocieron los detalles del crimen. La noticia movilizó a vecinos, organizaciones y personas que acompañaron a la familia en su pedido de justicia.

En cada homenaje y en cada mensaje de apoyo aparece una misma idea: la necesidad de que la investigación avance hasta conocer toda la verdad. Para muchos, la historia de la adolescente representa una muestra del dolor que atraviesan numerosas familias cuando una vida joven es arrebatada de manera violenta.

A un mes del femicidio, la ausencia de Agostina sigue presente en su entorno cercano. Las fotografías compartidas por su padre funcionan como una ventana hacia los momentos felices que quedaron atrás y como un recordatorio de la persona que era antes de la tragedia.

Su familia intenta transformar el dolor en una lucha para que el caso no quede olvidado y para que la Justicia actúe con firmeza.

La causa todavía tiene capítulos por escribir. Los próximos pasos serán determinantes para definir el futuro judicial de los acusados y para establecer definitivamente qué ocurrió con la adolescente de 14 años que dejó una profunda huella en Córdoba.

Mientras tanto, sus seres queridos continúan esperando respuestas, sosteniendo su memoria y reclamando una condena que, según expresaron, esté a la altura de la pérdida que sufrieron.