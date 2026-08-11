Gran Hermano: la polémica propuesta de Laura Ubfal sobre Solange Abraham que enfureció a sus seguidores

Entre las respuestas que aparecieron en redes se pudieron leer fuertes cuestionamientos: "La periodista Ubfal pidiendo que hagan bullyng, bien"; "Esta señora ya no puede más de la envidia y maldad que tiene"; "Pobre mujer, da lástima. Ella no entendió que es un reality show. Todos la hacen más fuerte a Sol porque solo van por ella"; "Ella quiere que Sol la pase mal, la maldad la mueve".

La polémica se instaló así nuevamente alrededor de Solange, justo cuando la casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para recibir a exparticipantes, en una noche que promete volver a poner a la jugadora en el centro de la escena.







Qué le dijeron Santiago del Moro y Gastón Trezeguet aLaura Ubfal tras su vuelta a Gran Hermano

Este domingo, en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Laura Ubfal volvió a sentarse en el panel tras los comentarios que había hecho sobre una posible renuncia. Su regreso estuvo marcado por el análisis de la cena de nominados y por un cruce inesperado con Gastón Trezeguet.

La periodista fue recibida con entusiasmo por Santiago del Moro, que no dudó en dedicarle unas palabras afectuosas apenas apareció en pantalla. "Laurita, buenas noches. Un aplauso, chicos. Te amo, Laura", expresó el conductor en medio del debate.

"Gracias, mi amor, yo también", contestó Ubfal, dejando en claro que, pese a la polémica de los últimos días, volvía al ciclo con la misma energía de siempre.

Ya enfocada en la gala, Laura analizó la votación que se dio durante la cena de nominados. La periodista subrayó que, dentro de la casa, la definición fue mucho más pareja de lo que se percibe desde afuera. "Estaba viendo la cena de nominados y todo lo que pasó y bueno son diez en la casa y fíjate que fueron 5 a 5. Cinco dijeron que quieren que se vaya Sol, cinco dijeron que se vaya Hansesn. O sea que en la casa cabeza a cabeza, afuera sabemos que no. Pero la verdad es que no me pareció ningún argumento inteligente", señaló.

El clima se tensó minutos después. En plena discusión sobre distintas situaciones del juego, Gastón Trezeguet pidió la palabra y lanzó: "Y también si tengo diez segunditos me gustaría decir que todo lo que pienso y como esto de Pincoya lo digo porque realmente nadie me baja línea. Lo digo porque Laurita anduvo diciendo que nos bajan línea y que todos opinamos lo mismo por eso. A veces hay que aceptar cuando los jugadores que a uno le gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados". La respuesta de Ubfal fue inmediata y contundente: "Yo acepto todo, querido, no tiro mierda".

La discusión no quedó ahí. Eliana Guercio también intervino y cuestionó la mirada de Ubfal sobre las votaciones y los participantes que llegan a placa. "Ahora las votaciones son increíbles si le gusta a ella el participante. En las tres anteriores le gustó, en esta no le gusta...", disparó la panelista.

Ante el ida y vuelta que comenzaba a escalar, Del Moro decidió intervenir para bajar la tensión y recordar el eje central del reality: los jugadores dentro de la casa. "El juego está dentro de la casa", sentenció el conductor.