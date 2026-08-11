La peor enemiga de la China Suárez se reunió con Wanda Nara y reveló qué le dijo sobre Mauro Icardi

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Ekaterina contó qué le habría dicho Wanda durante aquella conversación privada. “Me dijo que nunca lo había visto actuar así a Mauro, que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China y que esté mirando a otras ”, relató.

Según la modelo, la ex del deportista también le aseguró que nunca lo había considerado “un mujeriego”: “Me dijo que ella jamás lo vio como mujeriego, que él era muy atento con ella, todo el tiempo arriba y súper exclusivo, que es lo que corresponde”.

En ese sentido, Ojeda explicó que Nara habría quedado sorprendida al conocer su versión de los hechos: “Jamás hubiese pensado que él actuara así estando de novio, que le sorprendió mucho y que pensó que era mentira hasta que yo fui con mi amiga a su casa y le contamos y vio nuestra complicidad, porque se nota cuando uno miente”.

“Me recibió en la casa, tomamos mates y comimos Rumbas ”, reveló el particular detalle del encuentro.

Qué había dicho Wanda Nara sobre Ekaterina Ojeda y Mauro Icardi

En medio de la repercusión que generó el episodio, Guido Záffora decidió consultarle directamente a Wanda Nara por Ekaterina Ojeda, la joven señalada como la tercera en discordia en el escándalo que involucró a Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche porteño.

El periodista de Pasó en América (América TV) le preguntó a la conductora de MasterChef Celebrity si conocía a la joven y si existía la posibilidad de que participara en alguno de sus proyectos televisivos. Wanda respondió de manera contundente a través de WhatsApp: “No la conozco”.

En aquel entonces, la mediática había optado por una respuesta breve al ser consultada por Ojeda y evitó profundizar tanto sobre la joven como sobre el supuesto acercamiento con Icardi.