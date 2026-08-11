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La peor enemiga de la China Suárez se reunió con Wanda Nara y reveló qué le dijo sobre Mauro Icardi

Una de las grandes enemigas públicas de la China Suárez relató cómo fue su encuentro con Wanda Nara y qué hablaron sobre Mauro Icardi. Dónde la recibió.

11 ago 2026, 18:20
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Ekaterina Ojeda volvió a hablar públicamente, dos meses después de quedar en el centro de la polémica por el supuesto acercamiento que tuvo con Mauro Icardi en un boliche, mientras el futbolista se encontraba con la China Suárez. En esta oportunidad, la joven sorprendió al revelar detalles del encuentro que mantuvo con Wanda Nara.

El nombre de Ojeda comenzó a circular con fuerza a raíz de aquella salida nocturna. Según las versiones que trascendieron en ese momento, la situación habría provocado el enojo de la actriz y una fuerte discusión con Icardi que llevó a que estuvieran distanciados algunos días.

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En medio de la ola, Wanda, astuta, decidió dar un paso inesperado y se comunicó con la joven. Pero no fue para confrontarla: la empresaria le hizo una propuesta laboral y la invitó a formar parte de su agencia de modelos. “Me escribió su agencia, una de sus bookers. Me propuso trabajar juntas y después la terminé conociendo a ella ”, contó en Infobae.

Según relató, se reunió en dos oportunidades con la empresaria y ambas pudieron hablar sobre lo ocurrido: “La vi dos veces, ya que nos juntamos, charlamos ”. Al describir su primera impresión, aseguró: “ Ella es un poco imponente con las palabras, viste que hay personas que te dicen algo y vos te lo creés ”.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Ekaterina contó qué le habría dicho Wanda durante aquella conversación privada. “Me dijo que nunca lo había visto actuar así a Mauro, que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China y que esté mirando a otras ”, relató.

Según la modelo, la ex del deportista también le aseguró que nunca lo había considerado “un mujeriego”: “Me dijo que ella jamás lo vio como mujeriego, que él era muy atento con ella, todo el tiempo arriba y súper exclusivo, que es lo que corresponde”.

En ese sentido, Ojeda explicó que Nara habría quedado sorprendida al conocer su versión de los hechos: “Jamás hubiese pensado que él actuara así estando de novio, que le sorprendió mucho y que pensó que era mentira hasta que yo fui con mi amiga a su casa y le contamos y vio nuestra complicidad, porque se nota cuando uno miente”.

Me recibió en la casa, tomamos mates y comimos Rumbas ”, reveló el particular detalle del encuentro.

Qué había dicho Wanda Nara sobre Ekaterina Ojeda y Mauro Icardi

En medio de la repercusión que generó el episodio, Guido Záffora decidió consultarle directamente a Wanda Nara por Ekaterina Ojeda, la joven señalada como la tercera en discordia en el escándalo que involucró a Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche porteño.

El periodista de Pasó en América (América TV) le preguntó a la conductora de MasterChef Celebrity si conocía a la joven y si existía la posibilidad de que participara en alguno de sus proyectos televisivos. Wanda respondió de manera contundente a través de WhatsApp: “No la conozco”.

En aquel entonces, la mediática había optado por una respuesta breve al ser consultada por Ojeda y evitó profundizar tanto sobre la joven como sobre el supuesto acercamiento con Icardi.

En pocas palabras

  • Ekaterina Ojeda: Contó su encuentro con Wanda Nara y hablaron de Mauro Icardi.
  • Propuesta laboral: Wanda Nara contactó a Ojeda para sumarla a su agencia de modelos.
  • Declaraciones: Ojeda reveló detalles íntimos de la conversación sobre Icardi.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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