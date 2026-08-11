El furioso descargo de Gastón Trezeguet tras su repudiable frase en el debate de Gran Hermano sobre Yipio

El principal foco de la ira de Trezeguet se dirigió hacia Pepe Ochoa, a quien acusó directamente de fomentar el linchamiento virtual. Según el panelista, Ochoa aprovechó la situación para publicar un tuit remarcando su equivocación con el único fin de "alentar al hate" en las redes sociales. Trezeguet cerró su descargo acusando a sus pares de alimentar una falsa indignación en lo que calificó como una descarnada "guerra entre los analistas", sentenciando con dureza que antes de juzgarlo deberían primero "lavarse la boca".

¿Cuáles fueron los dichos de Gastón Trezeguet sobre Yipio de Gran Hermano?

Gastón Trezeguet quedó en el centro de la polémica en El Debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de un comentario que hizo sobre Yisela "Yipio" Pintos durante la visita de Juanicar al ciclo para hablar de su salida de la casa.

En medio de un tenso ida y vuelta con Laura Ubfal, que le pidió precisiones sobre las "actitudes violentas" que le adjudicaba al ex participante, Trezeguet subió el tono y, dejando de lado que Juanicar había abandonado el reality por la salud de su madre, lanzó: "La razón principal por la que vos estás acá sentado, fue tu reacción cuando se fue Campanita y cómo atacaste a Sol vos y Yipio, tirándole los kilos encima". La frase se viralizó rápidamente y generó un alud de críticas hacia el panelista entre los usuarios, indignados por sus dichos.