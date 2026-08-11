El furioso descargo de Gastón Trezeguet tras su repudiable frase en el debate de Gran Hermano sobre Yipio

El debate de Gran Hermano se encuentra en el ojo de la tormenta tras un tenso cruce entre el panelista Gastón Trezeguet y el ex participante Juanicar.
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Gastó Trezeguet explotó indignado en Se Picó luego de haber sido blanco de críticas por una frase polémica sobre Yipio de Gran Hermano.
El debate de Gran Hermano se encuentra en el ojo de la tormenta tras un tenso cruce entre el panelista Gastón Trezeguet y el ex participante Juanicar.
La controversia estalló luego de que Trezeguet lanzara un repudiable comentario sobre el peso físico de Yisela "Yipio" Pintos, aludiendo a sus "kilos de más". Esta polémica declaración generó una ola inmediata de indignación en las redes sociales, donde miles de usuarios y diversos analistas del espectáculo catalogaron sus dichos como gordofóbicos y exigieron sanciones severas para el panelista.
En su programa Se Picó, lejos de mostrar arrepentimiento, Gastón Trezeguet reaccionó con vehemencia y realizó un fuerte descargo defensivo frente a las críticas. El analista arremetió contra sus detractores tratándolos de "manga de hipócritas".
Con evidente enojo, Trezeguet argumentó que a cualquiera en la televisión se le puede escapar un "comentario poco feliz" y cuestionó con ironía la doble vara del medio, exclamando que pareciera que "nadie nunca dijo nada en la tele". Además, en un intento por minimizar su error, sugirió de forma truncada que todos han utilizado términos despectivos en algún momento diciendo "nadie nunca dijo esta gor, esto es lo otro", antes de frenar su propia frase.
El principal foco de la ira de Trezeguet se dirigió hacia Pepe Ochoa, a quien acusó directamente de fomentar el linchamiento virtual. Según el panelista, Ochoa aprovechó la situación para publicar un tuit remarcando su equivocación con el único fin de "alentar al hate" en las redes sociales. Trezeguet cerró su descargo acusando a sus pares de alimentar una falsa indignación en lo que calificó como una descarnada "guerra entre los analistas", sentenciando con dureza que antes de juzgarlo deberían primero "lavarse la boca".
Gastón Trezeguet quedó en el centro de la polémica en El Debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de un comentario que hizo sobre Yisela "Yipio" Pintos durante la visita de Juanicar al ciclo para hablar de su salida de la casa.
En medio de un tenso ida y vuelta con Laura Ubfal, que le pidió precisiones sobre las "actitudes violentas" que le adjudicaba al ex participante, Trezeguet subió el tono y, dejando de lado que Juanicar había abandonado el reality por la salud de su madre, lanzó: "La razón principal por la que vos estás acá sentado, fue tu reacción cuando se fue Campanita y cómo atacaste a Sol vos y Yipio, tirándole los kilos encima". La frase se viralizó rápidamente y generó un alud de críticas hacia el panelista entre los usuarios, indignados por sus dichos.