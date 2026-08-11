Escándalo con un docente: fue denunciado por estudiantes tras una polémica en clase

Mientras los estudiantes todavía se encontraban en el salón, el profesor comenzó a recorrer distintos archivos almacenados en su computadora. Fue entonces cuando en el televisor aparecieron fotografías de contenido sexual de mujeres. Según trascendió, entre esos archivos habría imágenes pertenecientes a docentes de la misma institución educativa.

Los alumnos advirtieron que algunas fotografías permanecieron visibles durante varios segundos. Una de ellas mostraba a una mujer recostada con el torso desnudo, mientras que otra presentaba contenido sugestivo. La situación provocó incomodidad, sorpresa y malestar entre los estudiantes, quienes posteriormente comunicaron lo ocurrido a las autoridades de la escuela.

La UNCuyo apartó al docente e inició un sumario

Después de recibir el planteo de los alumnos, las autoridades de la Escuela Martín Zapata elevaron el caso ante la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo.

La Universidad informó posteriormente que decidió separar preventivamente al docente mientras avanza una investigación administrativa. “La UNCuyo inició un sumario y separó preventivamente al docente del Martín Zapata”, señalaron las autoridades a través de un comunicado.

Además, aclararon que mientras se desarrolla el procedimiento y se buscan establecer eventuales responsabilidades, el profesor no tendrá contacto con estudiantes ni con la comunidad educativa de la escuela.

Según precisó la institución, el sumario busca “determinar responsabilidades en el caso de una proyección de imágenes inconvenientes durante una clase en un taller”. La medida es de carácter preventivo mientras continúa la investigación interna para establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Los estudiantes realizaron una sentada tras la denuncia

El caso también provocó una reacción entre los alumnos. Este martes, estudiantes llevaron adelante una sentada pacífica para reclamar medidas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse dentro de la institución.

De acuerdo con medios locales, el hombre involucrado en el episodio se desempeña como vicedirector durante el turno tarde y también es profesor de Física. Además, estaba a cargo del Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería, destinado a estudiantes que cursan los últimos años de los colegios dependientes de la UNCuyo.

El objetivo del taller es preparar a los jóvenes para su futura incorporación a la vida universitaria. Por ese motivo, al momento del episodio no solo había alumnos de la Escuela Martín Zapata, sino también estudiantes provenientes de otros establecimientos secundarios administrados por la Universidad Nacional de Cuyo.

Mientras el docente permanece apartado de sus funciones, el sumario administrativo deberá determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades que ameriten nuevas medidas.