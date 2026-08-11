El dólar mayorista cayó por tercer día consecutivo y se alejó de los $1.500

El dólar mayorista volvió a bajar este martes y acumuló su tercera caída consecutiva. El tipo de cambio cedió $5, equivalente al 0,3%, y terminó en $1.490,50, por debajo de la barrera de los $1.500 y en su menor nivel en lo que va del mes.
El dólar mayorista retrocedió 0,3% y cerró a $1.490,50, su menor valor en lo que va de agosto. En el Banco Nación terminó a $1.515 para la venta, mientras que el blue subió hasta los $1.550.
El dólar mayorista terminó en $1.490,50, su menor nivel en lo que va del mes. (Foto: archivo)
El dólar mayorista volvió a bajar este martes y acumuló su tercera caída consecutiva. El tipo de cambio cedió $5, equivalente al 0,3%, y terminó en $1.490,50, por debajo de la barrera de los $1.500 y en su menor nivel en lo que va del mes.
La jornada registró un volumen de operaciones de contado de U$S 515,6 millones. Con este nuevo retroceso, la cotización se alejó del máximo nominal de $1.499,50 alcanzado el jueves 6 de agosto y amplió la distancia con los tipos de cambio paralelos hasta superar el 7%.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó en $1.856,10 el techo vigente de la banda cambiaria. Con el cierre del mayorista en $1.490,50, la distancia respecto de ese límite quedó en 24,5%, uno de los niveles más amplios de los últimos meses.
La evolución de las intervenciones oficiales volvió a ser seguida de cerca por los operadores, mientras comienza a tomar mayor relevancia la eventual demanda de cobertura cambiaria a medida que se aproximen las elecciones presidenciales de 2027.
En el Banco Nación, el dólar para el público retrocedió $5 y finalizó en $1.515 para la venta. La cotización había permanecido en $1.520 durante cuatro jornadas operativas consecutivas, su máximo nominal para este segmento.
El promedio del tipo de cambio minorista informado por el Banco Central se ubicó en $1.517,89 para la venta y $1.465,71 para la compra. En tanto, el dólar tarjeta se mantuvo en $1.969,50.
Entre los dólares financieros, el MEP se ubicó en $1.523,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.618,98.
El dólar blue, en cambio, avanzó $20 y cerró a $1.550 para la venta. De esta manera, volvió a alcanzar su valor nominal más elevado desde el 3 de agosto.
En ese marco, los contratos de futuros registraron bajas de hasta 0,2% durante la jornada. En ese mercado, las cotizaciones reflejan una expectativa de un dólar mayorista en torno a $1.505 para fines de agosto y de aproximadamente $1.619 para diciembre.
El volumen negociado en contratos de futuros alcanzó unos U$S 777 millones.