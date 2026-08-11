El dólar mayorista cayó por tercer día consecutivo y se alejó de los $1.500

A cuánto cotizó el dólar en el Banco Nación

En el Banco Nación, el dólar para el público retrocedió $5 y finalizó en $1.515 para la venta. La cotización había permanecido en $1.520 durante cuatro jornadas operativas consecutivas, su máximo nominal para este segmento.

El promedio del tipo de cambio minorista informado por el Banco Central se ubicó en $1.517,89 para la venta y $1.465,71 para la compra. En tanto, el dólar tarjeta se mantuvo en $1.969,50.

El dólar blue cerró a $1.550 para la venta y volvió a alcanzar su valor nominal más elevado desde el 3 de agosto. (Foto: archivo)

Qué pasó con el dólar blue, el MEP y el CCL

Entre los dólares financieros, el MEP se ubicó en $1.523,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.618,98.

El dólar blue, en cambio, avanzó $20 y cerró a $1.550 para la venta. De esta manera, volvió a alcanzar su valor nominal más elevado desde el 3 de agosto.

En ese marco, los contratos de futuros registraron bajas de hasta 0,2% durante la jornada. En ese mercado, las cotizaciones reflejan una expectativa de un dólar mayorista en torno a $1.505 para fines de agosto y de aproximadamente $1.619 para diciembre.

El volumen negociado en contratos de futuros alcanzó unos U$S 777 millones.