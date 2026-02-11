Marcha de la CGT: cómo funcionarán los colectivos, trenes, subtes y vuelos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que adhiere a la movilización, pero no al paro convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Por ese motivo, los colectivos urbanos circulan con normalidad durante el día.
No obstante, los cortes de tránsito en la zona del Congreso obligaron a modificar recorridos en más de 30 líneas. Entre las afectadas se encuentran la 2, 7, 8, 12, 23, 24, 29, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 90, 98, 102 y 168, entre otras.
Las interrupciones viales se concentran principalmente en las avenidas de Mayo, Rivadavia, Entre Ríos, Belgrano e Hipólito Yrigoyen, por lo que se recomienda verificar desvíos antes de viajar.
Subtes: paro por la noche
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro publicó un comunicado en el cual se expresa en relación al paro de este miércoles e indica que el cese de actividades en el subte será a partir de las 21. Este se extenderá hasta el cierre de la jornada, que en la mayoría de las líneas es entre las 23 y 23.30.
Trenes con servicio afectado
El servicio ferroviario también presenta complicaciones. Distintos gremios del sector adhieren a la jornada de protesta, por lo que podrían registrarse demoras y cancelaciones en las principales líneas a lo largo del día.
Vuelos con demoras y cancelaciones
En el ámbito aeronáutico, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro entre las 15 y las 18 en Aeroparque y Ezeiza, medida a la que se suman gremios de tripulantes de cabina. Esto podría generar reprogramaciones, demoras y cancelaciones tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, según el nivel de adhesión de cada compañía.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también participa de la jornada y convocó a un paro nacional de 24 horas. El gremio se concentra desde el mediodía en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
El acto central de la movilización está previsto para las 15 en Plaza Congreso, aunque las distintas columnas comenzaron a desplazarse desde el mediodía, lo que impacta en la circulación vehicular desde temprano.
Marcha de la CGT: lo que hay que tener en cuenta
Los colectivos funcionan, pero con desvíos por cortes de calles.
Los subtes y el Premetro dejan de operar desde las 21.
Hay paro en el sector aeronáutico entre las 15 y las 18.
Los trenes pueden presentar demoras y cancelaciones.
Se registran cortes de tránsito en el centro porteño desde el mediodía.