En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Reforma laboral
Trenes
Movilización

Marcha de la CGT: cómo funcionarán los colectivos, trenes, subtes y vuelos

La movilización contra la reforma laboral genera cortes, desvíos y paros sectoriales en distintos servicios de transporte durante toda la jornada.

Marcha de la CGT: cómo funcionarán los colectivos

Marcha de la CGT: cómo funcionarán los colectivos, trenes, subtes y vuelos
Leé también El Senado abre este miércoles el debate por la reforma laboral y el oficialismo confía en la media sanción
el senado abre este miercoles el debate por la reforma laboral y el oficialismo confia en la media sancion

Cómo funcionan los colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que adhiere a la movilización, pero no al paro convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Por ese motivo, los colectivos urbanos circulan con normalidad durante el día.

No obstante, los cortes de tránsito en la zona del Congreso obligaron a modificar recorridos en más de 30 líneas. Entre las afectadas se encuentran la 2, 7, 8, 12, 23, 24, 29, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 90, 98, 102 y 168, entre otras.

Las interrupciones viales se concentran principalmente en las avenidas de Mayo, Rivadavia, Entre Ríos, Belgrano e Hipólito Yrigoyen, por lo que se recomienda verificar desvíos antes de viajar.

Subtes: paro por la noche

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro publicó un comunicado en el cual se expresa en relación al paro de este miércoles e indica que el cese de actividades en el subte será a partir de las 21. Este se extenderá hasta el cierre de la jornada, que en la mayoría de las líneas es entre las 23 y 23.30.

subte

Trenes con servicio afectado

El servicio ferroviario también presenta complicaciones. Distintos gremios del sector adhieren a la jornada de protesta, por lo que podrían registrarse demoras y cancelaciones en las principales líneas a lo largo del día.

Vuelos con demoras y cancelaciones

En el ámbito aeronáutico, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro entre las 15 y las 18 en Aeroparque y Ezeiza, medida a la que se suman gremios de tripulantes de cabina. Esto podría generar reprogramaciones, demoras y cancelaciones tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, según el nivel de adhesión de cada compañía.

eana-nueva-torre-control-aeroparque

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también participa de la jornada y convocó a un paro nacional de 24 horas. El gremio se concentra desde el mediodía en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

El acto central de la movilización está previsto para las 15 en Plaza Congreso, aunque las distintas columnas comenzaron a desplazarse desde el mediodía, lo que impacta en la circulación vehicular desde temprano.

Marcha de la CGT: lo que hay que tener en cuenta

  • Los colectivos funcionan, pero con desvíos por cortes de calles.
  • Los subtes y el Premetro dejan de operar desde las 21.
  • Hay paro en el sector aeronáutico entre las 15 y las 18.
  • Los trenes pueden presentar demoras y cancelaciones.
  • Se registran cortes de tránsito en el centro porteño desde el mediodía.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Reforma laboral Trenes Subte Vuelos
Notas relacionadas
Qué calles estarán cortadas por la marcha de la CGT contra la Reforma Laboral
Reforma laboral: el Gobierno se muda al Senado por el debate de la reforma laboral
En vivo, Senado: arrancó la sesión por la Reforma Laboral y el Gobierno busca la media sanción

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar