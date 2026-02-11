Marcha de la CGT: cómo funcionarán los colectivos, trenes, subtes y vuelos

Subtes: paro por la noche

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro publicó un comunicado en el cual se expresa en relación al paro de este miércoles e indica que el cese de actividades en el subte será a partir de las 21. Este se extenderá hasta el cierre de la jornada, que en la mayoría de las líneas es entre las 23 y 23.30.

subte

Trenes con servicio afectado

El servicio ferroviario también presenta complicaciones. Distintos gremios del sector adhieren a la jornada de protesta, por lo que podrían registrarse demoras y cancelaciones en las principales líneas a lo largo del día.

Vuelos con demoras y cancelaciones

En el ámbito aeronáutico, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro entre las 15 y las 18 en Aeroparque y Ezeiza, medida a la que se suman gremios de tripulantes de cabina. Esto podría generar reprogramaciones, demoras y cancelaciones tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, según el nivel de adhesión de cada compañía.

eana-nueva-torre-control-aeroparque

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también participa de la jornada y convocó a un paro nacional de 24 horas. El gremio se concentra desde el mediodía en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

El acto central de la movilización está previsto para las 15 en Plaza Congreso, aunque las distintas columnas comenzaron a desplazarse desde el mediodía, lo que impacta en la circulación vehicular desde temprano.

Marcha de la CGT: lo que hay que tener en cuenta