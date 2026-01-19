Impresionante: las imágenes del descarrilamiento y choque de trenes en España

choque en córdoba 1 El tren descarrilado en un incidente con casi 40 muertos y la cifra puede seguir en aumento. (foto: Reuters)

El accidente involucró dos trenes que circulaban en sentidos contrarios. El primero de ellos, un convoy de Iryo que había partido de Málaga con destino a Madrid, sufrió un descarrilamiento que produjo que parte de sus vagones invadieran la vía paralela. Apenas unos segundos después, un tren de Renfe que viajaba desde Madrid con rumbo a Huelva colisionó frontalmente con los restos del primer tren.

choque 2 córdoba Los equipos de emergencia, en una de las peores tragedias de trenes en España. (Foto: Reuters)

Mientras se investiga las causas del accidente, no se cree en principio que haya sido un error humano

choque córdoba 6 Las bajas temperaturas fue un problema adicional a la gravedad del accidente. (Foto Reuters)

En tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sanchez, y el ministro de Transporte, Óscar Puente, recorren la zona del desastre.

El impacto fue tan violento que arrastró varios vagones y lanzó carcasas sobre el terreno, algunos incluso por un talud cercano. Solo en ese episodio, 53 personas cayeron dentro del vagón por encima del talud.

choque 7 La guardia civil y el SAMU ( similar al SAME de Buenos Aires), trabajaron toda la noche para rescatar a las víctimas. (foto Reuters)

Uno de los trenes iba a 205km/h y el otro a 210 km/h, velocidades muy lejanas al máximo que pueden alcanzar. Las autoridades describieron la secuencia como “extraña” debido a que ocurrió en un tramo recto, sin curvas ni cambios de trazado.

Entre el descarrilamiento y el choque hubo apenas 10 segundos, tiempo mínimo que no permitió activar todos los servicios de seguridad y alarma para la interrupción de los servicios.

accidente gráfico El accidente en España con dos trenes de alta velocidad. (Foto: A24.com)

Descarrilamiento y choque en solo 10 segundos

Lo primero que señalaron las autoridades es que el tiempo desde que el tren de la empresa Iryo descarriló y el impacto con el de Renfe fue tan breve que impidió que se activaran los mecanismos previstos como cortes de suministro eléctrico para las vías, freno automático de los trenes y demás medidas de emergencia.

trenes accidente 11 Las unidades de rescate siguen trabajando en el lugar desde el momento del accidente. (Foto: Reuters)

Por eso, al impactar ambos trenes, a más de 200 km/h cada uno, tres vagones del ALVIA (el servicio low cost de Renfe de alta velocidad) salieron despedidos por encima de un talud con todos sus pasajeros a bordo.

Las autoridades reiteraron que se habían hecho hace poco todos los controles de seguridad necesarios en la infraestructura de trazado férreo.

trenes accidente 10 Una de las víctimas del accidente, evacuada con una manta por las bajas temperaturas. (foto: Reuters)

Los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de la región, con decenas en estado grave y algunos en cuidados intensivos. El presidente de la Junta de Andalucía confirmó que la cifra de víctimas mortales podría elevarse por la complejidad de acceder a ciertos vagones aplastados.

trenes accidente 9 Uno de los trenes desarriló y uno que venía en sentido contrario chocó con los vagones sobre su vía. (Foto: Reuters)

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida mientras la investigación sobre las causas del descarrilamiento seguirá por bastante tiempo más.