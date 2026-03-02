Construyen el tren bala más rápido de Latinoamérica: alcanzará los 350 km/h y será el orgullo de un país

La reducción del tiempo de viaje cambiaría la dinámica laboral, turística y comercial de la región sudeste, donde se concentra buena parte del PBI brasileño. El impacto esperado no se limita al transporte: el proyecto apunta a reorganizar la movilidad urbana y regional, aliviando autopistas saturadas y aeropuertos con alta demanda.

TAV: el tren de alta velocidad que busca posicionar a Brasil en la elite ferroviaria

El sistema ha sido bautizado como TAV, sigla de “Trem de Alta Velocidade”. Se trata de un concepto inspirado en modelos de países desarrollados, donde el tren bala no solo es símbolo de modernidad, sino también una herramienta estratégica para el crecimiento económico.

En Sudamérica, los trenes de pasajeros raramente superan los 160 kilómetros por hora. Por eso, la llegada de un servicio que duplicará esa velocidad marcaría un salto tecnológico sin precedentes en la región.

La apuesta brasileña tiene además un fuerte componente político y simbólico: posicionarse como pionero en innovación ferroviaria en América Latina y reducir la histórica dependencia del transporte por carretera.

Cómo funcionará el tren bala brasileño: tecnología de levitación magnética

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación del sistema Maglev (levitación magnética). Esta tecnología permite que el tren se eleve levemente sobre la vía mediante fuerzas electromagnéticas, reduciendo casi por completo la fricción.

El mecanismo funciona gracias a bobinas metálicas instaladas en la infraestructura que generan campos magnéticos. A medida que el tren incrementa su velocidad —alrededor de los 150 kilómetros por hora—, la fuerza magnética es suficiente para elevarlo aproximadamente 100 milímetros sobre el suelo.

Al eliminar el contacto directo con los rieles, se reducen vibraciones, desgaste y resistencia, lo que habilita alcanzar velocidades muy superiores a las de los trenes convencionales. Además, el sistema promete menor contaminación sonora y mayor eficiencia energética.

La red se apoyará inicialmente en ruedas de caucho hasta alcanzar la velocidad necesaria para activar la levitación, momento en el que el tren comenzará a “flotar” sobre la vía.

Plazos y proyecciones: cuándo comenzarán las obras

Según el cronograma previsto, la construcción comenzaría en 2027. La puesta en marcha operativa, en tanto, está proyectada para los primeros meses de 2032.

El proceso implicará años de planificación técnica, estudios ambientales y desarrollo de infraestructura complementaria. Se espera que el proyecto genere miles de empleos directos e indirectos, impulsando sectores como la ingeniería, la construcción, la metalurgia y la industria tecnológica.

La magnitud de la inversión también tendría efectos en la capacitación profesional y transferencia de conocimientos, especialmente en áreas vinculadas a sistemas ferroviarios de última generación.

Un modelo inspirado en Asia: la referencia china y japonesa

El desarrollo ferroviario de alta velocidad tiene como grandes referentes a China y Japón. En el caso chino, el país asiático cuenta con la red de trenes bala más extensa del mundo, con miles de kilómetros en operación.

Uno de los máximos exponentes es el Shanghái Maglev, que conecta el aeropuerto internacional de Pudong con el centro financiero de Shanghái. Este sistema ha logrado velocidades operativas que rondan los 460 kilómetros por hora en pruebas y operaciones especiales.

En Japón, el famoso Shinkansen revolucionó el transporte desde la década de 1960, consolidando un estándar de puntualidad y seguridad que hoy es referencia global.

Brasil busca adaptar estas experiencias exitosas al contexto sudamericano, considerando factores geográficos, económicos y demográficos propios de la región.

El tren más rápido del mundo y el desafío brasileño

Actualmente, el récord de velocidad en operación comercial lo ostentan sistemas desarrollados en China. Entre ellos se destaca el modelo CRH380A/D, capaz de alcanzar velocidades máximas cercanas a los 460 km/h bajo condiciones controladas.

Aunque el proyecto brasileño contempla una velocidad máxima de 350 km/h —inferior al récord chino—, representaría un avance histórico para América Latina, donde ningún país ha logrado implementar un sistema de esta magnitud.

El desafío no es solo técnico, sino financiero y logístico. La construcción de líneas de alta velocidad exige infraestructura específica, curvas amplias, sistemas de señalización avanzados y estándares de seguridad extremadamente rigurosos.

Impacto ambiental y urbano: ¿solución al caos vehicular?

Uno de los argumentos centrales del proyecto es la descongestión de autopistas y aeropuertos. El corredor Río-San Pablo es uno de los más transitados de Brasil, tanto por vehículos particulares como por transporte de carga.

Un tren bala competitivo en precio y tiempo podría captar una porción significativa de pasajeros que hoy viajan en avión o automóvil, reduciendo emisiones de carbono y tiempos muertos en tráfico.

Además, el desarrollo ferroviario suele generar polos urbanos alrededor de las estaciones, potenciando inversiones inmobiliarias, comerciales y turísticas.

Un proyecto que redefine el mapa del transporte sudamericano

Si se concreta en los plazos previstos, Brasil no solo inaugurará un tren de alta velocidad, sino que podría abrir la puerta a futuras extensiones hacia otras ciudades estratégicas.

La iniciativa podría convertirse en modelo para otros países de la región que buscan modernizar su infraestructura. Argentina, Chile y Colombia han explorado en distintas ocasiones proyectos de alta velocidad, aunque ninguno ha avanzado hasta etapas concretas de ejecución.

El TAV brasileño se perfila así como una obra emblemática del siglo XXI en América Latina, con implicancias económicas, tecnológicas y geopolíticas.