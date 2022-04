Empieza el juicio contra el ex novio de Mónica Farro, acusado de narco

Lejos de abandonarlo, Farro siguió visitando a su novio. En mayo se comprometieron en la cárcel de Saavedra, en donde Suris esperaba su juicio, y la relación siguió hasta 2017, cuando la vedette decidió terminar la relación.

En 2015 se realizó el juicio contra Suris y fue absuelto. Para la justicia no había manera de probar que fuera el líder de una banda narco.

En 2016 la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia absolutoria de Suris y de otras 11 personas, algunos miembros de la banda y otros ex policías.

Desde entonces, se ordenó la realización de un nuevo juicio, que comenzará en estos días. Hoy se hizo en Bahía Blanca la audiencia previa al juicio.

A través de su abogado, Suris se opuso a la concreción de un nuevo juicio, al considerar que en este caso se vulneró el principio "non bis in ídem" (No dos veces por la misma causa), que prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo delito, según publicó el sitio local La Nueva.

Juan Suris con L-Gante

La última aparición pública de Suris había sido en octubre de 2021, cuando se lo vio comprando zapatillas con L-Gante.

"Totito, seguimos eligiendo zapatillas acá. Mirá con quién estamos comprando zapatillas", decía Suris en un video que subió a sus redes sociales. "¡Salimos de compras con Jamaica , papá y mama! ¡Que yunta!", agregó.