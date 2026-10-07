Estaba en el patio de su casa y su ex le disparó en el cuello: conmoción por Rocío Núñez

Después del ataque, el acusado escapó. Sin embargo, la fuga duró poco. Los efectivos desplegaron un operativo para localizarlo y consiguieron interceptarlo mientras intentaba alejarse del lugar. Durante la persecución, Cejas arrojó dos armas de fuego al suelo, aunque finalmente fue reducido y detenido.

La investigación quedó en manos del fiscal Carlos Russo y fue caratulada como femicidio.

La discusión que terminó con un disparo mortal

El crimen ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del martes, en una vivienda del barrio Las Heras, en Mar del Plata. A esa hora, Rocío Núñez se encontraba en el sector delantero del inmueble cuando se produjo el encuentro con su ex pareja.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir con precisión qué ocurrió durante esos minutos. La principal hipótesis sostiene que una discusión entre ambos terminó escalando hasta convertirse en un ataque con un arma de fuego.

Según las primeras actuaciones, Cejas habría sacado un arma durante el enfrentamiento y efectuado varios disparos. Uno de ellos impactó directamente en el cuello de la joven.

La herida fue de tal gravedad que quienes se encontraban en el lugar intentaron asistirla y trasladarla rápidamente para recibir atención médica. Rocío fue llevada en un vehículo particular hasta el CAPS Las Heras, ubicado en la misma zona.

Pese a los esfuerzos realizados, los médicos constataron que había fallecido.

El traslado en un vehículo particular y la rapidez con la que se intentó asistir a la joven reflejan la urgencia de los primeros minutos posteriores al ataque. Sin embargo, la gravedad de la lesión hizo imposible revertir el cuadro.

Mientras tanto, el supuesto agresor ya había abandonado la escena.

El acusado escapó y la Policía desplegó un operativo

Luego de efectuar los disparos, José Leonardo Cejas huyó del lugar. La salida del sospechoso activó rápidamente la intervención policial y se puso en marcha un operativo para localizarlo.

Los agentes comenzaron a recorrer la zona y establecieron un cerrojo con el objetivo de impedir que pudiera alejarse de Mar del Plata.

La búsqueda tuvo resultado positivo poco después. Los efectivos lograron ubicar al sospechoso cuando intentaba continuar con su fuga.

Pero antes de ser reducido, Cejas tomó otra decisión que ahora forma parte de la investigación: arrojó dos armas de fuego al suelo mientras intentaba escapar de los policías.

Los agentes consiguieron finalmente detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

El hallazgo de las armas será uno de los elementos centrales de la causa. Los investigadores deberán determinar si alguna de ellas fue utilizada durante el ataque y, en caso afirmativo, cuál.

Secuestraron dos revólveres con las numeraciones borradas

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó el secuestro de las armas descartadas durante la huida.

Se trata de dos revólveres de distinto calibre. Uno es un calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, mientras que el segundo corresponde a un calibre 32 largo, marca Italo Gra.

Un dato llamó especialmente la atención de los investigadores: ambas armas tenían sus numeraciones suprimidas.

Esta circunstancia será analizada dentro de la investigación, ya que las autoridades deberán establecer su procedencia y determinar si estuvieron involucradas previamente en otros hechos delictivos.

Además, será necesario realizar distintas pericias balísticas para establecer cuál de los revólveres pudo haber sido utilizado contra Rocío Núñez.

La Justicia también deberá comparar los elementos encontrados en la escena con las armas secuestradas durante la persecución. El objetivo es reconstruir de manera científica la secuencia del ataque y determinar qué ocurrió exactamente durante la discusión.

La Fiscalía ordenó pericias sobre el detenido y las armas

El fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación, se hizo presente en la escena y dispuso una serie de medidas destinadas a reunir pruebas sobre el crimen.

Entre ellas se encuentra el dermotest realizado al acusado, una pericia que puede aportar información vinculada con la eventual presencia de residuos compatibles con el disparo de un arma de fuego.

También fueron ordenados distintos estudios sobre los dos revólveres secuestrados.

Estas pruebas serán fundamentales para determinar si existe una correspondencia entre el acusado, las armas encontradas y el disparo que provocó la muerte de Rocío.

La investigación deberá avanzar además sobre otros elementos que permitan establecer cómo se produjo el enfrentamiento, qué vínculo mantenían actualmente la víctima y el sospechoso y qué sucedió inmediatamente antes del ataque.

Por el momento, Cejas quedó detenido y fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, a disposición de la Justicia.

Un dato que agravó el escenario: estaba prófugo por otra causa

A medida que avanzaron las primeras actuaciones, los investigadores descubrieron otro elemento de relevancia sobre el acusado.

José Leonardo Cejas llevaba casi dos meses prófugo por otra causa judicial relacionada con un homicidio.

Es decir, al momento de la muerte de Rocío Núñez, el hombre ya era buscado por la Justicia en el marco de otro expediente.

Este antecedente pasó a ocupar un lugar central en la investigación porque permite establecer que el sospechoso se encontraba evadiendo una orden de captura cuando ocurrió el nuevo episodio.

La circunstancia también deberá ser analizada por la Justicia al momento de definir su situación procesal.

Ahora, además de la causa anterior, Cejas enfrenta una investigación por el femicidio de Rocío Núñez, un delito que contempla una de las calificaciones penales más graves dentro del Código Penal argentino.

La causa fue caratulada como femicidio

La muerte de Rocío Núñez quedó inicialmente investigada como femicidio, debido al vínculo que mantenía con el acusado y a las circunstancias en las que se produjo el ataque.

La joven tenía apenas 25 años.

La investigación buscará determinar si existieron antecedentes de violencia, amenazas, conflictos previos o cualquier otro episodio que pueda aportar información sobre la relación entre ambos.

También deberán reconstruirse los momentos previos al crimen para establecer si el encuentro fue planificado o si se produjo de manera circunstancial.

Estos elementos pueden resultar determinantes para comprender el contexto en el que ocurrió el ataque.

Mientras tanto, las pericias sobre las armas, los testimonios de las personas que estuvieron cerca del lugar y los resultados de los estudios realizados sobre el detenido serán incorporados al expediente.

Qué puede ocurrir ahora con el acusado

Con Cejas detenido en la Unidad Penal N.º 44 de Batán, uno de los próximos pasos será su indagatoria judicial.

En esa instancia, el acusado podrá conocer formalmente la imputación y brindar su versión de los hechos, si decide hacerlo.

La Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar su grado de responsabilidad en la muerte de Rocío.

Entre las medidas más importantes se encuentran los resultados de las pericias balísticas, el análisis de las armas secuestradas, el dermotest y los testimonios que puedan reconstruir la escena.

También será relevante determinar si las armas encontradas fueron utilizadas durante el crimen y establecer cómo llegaron a manos del acusado.

La Justicia deberá analizar además la situación vinculada con la orden de captura que pesaba sobre Cejas por el otro homicidio, una circunstancia que agrega un nuevo capítulo al expediente.

La fuga y las armas, dos elementos centrales de la investigación

La secuencia posterior al crimen será uno de los puntos que los investigadores deberán reconstruir con mayor precisión.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el acusado escapó después de que Rocío fuera herida de bala y fue localizado poco después por la Policía.

Durante el intento de fuga, descartó los dos revólveres que posteriormente fueron secuestrados.

Ese comportamiento quedó incorporado a la investigación y será contrastado con el resto de las evidencias reunidas.

La presencia de las armas con sus numeraciones suprimidas también abre nuevos interrogantes. Los peritos deberán establecer si alguna fue efectivamente utilizada para efectuar el disparo que mató a la joven.

La respuesta a esa pregunta podría surgir de los estudios balísticos y del análisis de los proyectiles o vainas que eventualmente hayan sido recuperados.

Una investigación que recién comienza

Aunque la detención del sospechoso permitió avanzar rápidamente en la causa, la investigación recién comienza.

El desafío de la Fiscalía será reconstruir cada tramo de la secuencia: la llegada o presencia de Cejas en la vivienda, la discusión con Rocío, el momento en que se produjeron los disparos, la asistencia a la víctima y la posterior fuga del acusado.

A esto se suma la necesidad de esclarecer el antecedente judicial que pesaba sobre el detenido.

Los investigadores deberán determinar también si existían denuncias o episodios anteriores entre Rocío y Cejas que permitan establecer un contexto de violencia de género previo al crimen.

Por ahora, la principal certeza es que Rocío Aylen Núñez, de 25 años, murió después de recibir un disparo en el cuello durante una discusión con su ex pareja.

El hombre señalado como responsable fue detenido poco después, cuando intentaba escapar, y quedó alojado en el penal de Batán.

Con el avance de las pericias y la incorporación de nuevas declaraciones, la Justicia buscará determinar exactamente cómo ocurrió el femicidio y reunir los elementos necesarios para definir la responsabilidad penal del acusado.