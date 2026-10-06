Quién es el hombre que habría vuelto a enamorar a Zaira Nara: millonario, joven y padre de dos hijos

Zaira y Jakob se conocieron después de varios meses de conversaciones a distancia, antes de concretar finalmente un encuentro. Con el tiempo, la relación se consolidó y ambos formaron una familia.

Durante los años que permanecieron juntos nacieron Malaika y Viggo, sus dos hijos, y la pareja mantuvo durante buena parte de su relación un perfil relativamente alejado de la exposición mediática.

Sin embargo, hubo un episodio que terminó impactando de lleno en el vínculo: el Wandagate.

En octubre de 2021, Jakob quedó involucrado en las versiones que indicaban que habría ayudado a Mauro Icardi a concretar su encuentro con la China Suárez en París, mientras el futbolista todavía estaba en pareja con Wanda Nara.

Según aquellas versiones, el empresario habría funcionado como una suerte de intermediario o cómplice para que Icardi pudiera mantener el encuentro sin que Wanda se enterara. La situación terminó salpicando directamente a Zaira, que en ese momento todavía estaba en pareja con Jakob.

A esa polémica se sumaron posteriormente rumores que vinculaban al empresario con la modelo Jimena Buttigliengo, quien fue señalada como una supuesta tercera en discordia. La versión comenzó a circular en 2022 y volvió a ser mencionada posteriormente, aunque Buttigliengo negó categóricamente haber tenido una relación con Jakob.

Finalmente, en septiembre de 2022, Zaira confirmó públicamente la separación después de ocho años de relación.

En aquel momento, la modelo explicó que habían tomado la decisión de separarse y “darle otra forma a esta familia”.

Desde entonces, ambos continuaron sus vidas por separado y mantuvieron el vínculo como padres de Malaika y Viggo. Ahora, la versión que surgió en LAM vuelve a ponerlos en el centro de la escena y abre una pregunta inevitable: