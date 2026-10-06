Quién es la mejor amiga que traicionó a Juana Viale: toda una vida juntas hasta ahora

La anécdota llevó a Pergolini a hacerle una pregunta directa sobre su situación sentimental y fue entonces cuando Juana confirmó que ya no estaba en pareja con Lange. Sin embargo, evitó revelar cuál había sido el motivo definitivo de la ruptura.

La separación volvió a traer a escena una versión que había sido difundida meses atrás por Santiago Sposato, quien aseguró que una mujer muy cercana a Juana habría quedado involucrada en el final de la relación.

“Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana”, había señalado el periodista.

Según aquella versión, la supuesta situación habría provocado un fuerte quiebre entre Viale y esa amiga. “Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas”, agregó Sposato.

La información volvió a cobrar fuerza después de que Juana confirmara su separación, pero nunca fue ratificada por la conductora ni por Yago Lange. Tampoco existen elementos públicos que permitan afirmar que una infidelidad haya sido efectivamente el motivo del final de la relación.

De hecho, en LAM, Pepe Ochoa planteó una explicación completamente diferente. Según su versión, el problema habría estado relacionado con los distintos proyectos de vida que atravesaban ambos.

“Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común. Él viaja mucho y ella está acá. Están muy desencontrados, entonces decidieron separarse”, explicó.

Así, mientras una versión apunta a una persona del círculo íntimo de Juana, otra ubica las razones de la ruptura en la distancia, los viajes y caminos que comenzaron a tomar por separado.

Juana Viale y Yago Lange habrían comenzado su relación hacia fines de 2022, aunque durante los primeros meses mantuvieron el vínculo lejos de la exposición. Finalmente, en febrero de 2024, ambos hicieron público su romance al compartir imágenes juntos.

Durante los cuatro años que estuvieron en pareja, Juana también se acercó al mundo de la navegación y adoptó un estilo de vida vinculado a la naturaleza y el deporte. Lange, hijo del reconocido medallista olímpico Santiago Lange, está relacionado con la navegación y el activismo ambiental.