Las 4 vitaminas clave para cuidar y fortalecer el cerebro según un psiquiatra: cómo incorporarlas

Entre los alimentos que permiten incorporarla se encuentran las verduras de hoja verde, las lentejas, los espárragos y la palta.

Vitamina B6: la vitamina que interviene en el estado de ánimo

La vitamina B6, también llamada piridoxina, participa directamente en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, relacionados con la motivación y el estado de ánimo.

El médico explica que su déficit puede provocar confusión, fatiga, irritabilidad y cambios bruscos en el estado anímico.

Se encuentra en alimentos como el pavo, el salmón, los garbanzos, la banana y los pistachos.

Vitamina D: qué puede provocar su déficit

La vitamina D interviene en distintos procesos cognitivos y promueve el desempeño habitual del sistema nervioso central.

Para Quintero, los niveles bajos de esta vitamina están estrechamente vinculados con el agotamiento físico y mental y, sobre todo, con alteraciones en el estado de ánimo.

La vitamina D se sintetiza principalmente a través de la exposición directa al sol. También puede obtenerse mediante el consumo de pescados azules, específicamente la caballa y el salmón.

Vitamina B12: la más fundamental para las neuronas según el psiquiatra

La vitamina B12, o cobalamina, es considerada por el especialista como la más fundamental de las cuatro. Es crucial para la salud de las neuronas y el funcionamiento integral del sistema nervioso central.

El psiquiatra advierte que su escasez puede desencadenar cansancio persistente, fallas de memoria, problemas de concentración e incluso síntomas neurológicos.

Entre sus fuentes alimentarias se encuentran la carne vacuna, productos lácteos como el yogur y el queso, y mariscos como las almejas.

El huevo reúne las cuatro vitaminas

Como dato destacado, Quintero señala que el huevo contiene las cuatro vitaminas analizadas: B9, B6, D y B12.