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La despedida de Messi dejó varias "accidentes" en vivo: los momentos más virales que sorprendieron a todos

Increíble todo lo que pasó de todo detrás de Messi: desmayos, tropiezos y momentos insólitos en su despedida. Miralos.

La despedida de Messi dejó varias accidentes en vivo: los momentos más virales que sorprendieron a todos

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina quedó marcada por la emoción, los homenajes y la presencia de las grandes figuras del equipo campeón del mundo. La ceremonia en el Monumental fue transmitida en vivo por Telefe y TyC Sports y millones de personas siguieron cada detalle de una noche histórica.

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Pero, además de los momentos emotivos protagonizados por Leo Messi y el resto de los jugadores, la transmisión dejó algunas escenas inesperadas que rápidamente se convirtieron en virales en las redes sociales.

Entre las imágenes que más llamaron la atención aparecieron dos situaciones protagonizadas por trabajadores que se encontraban dentro del campo de juego y que terminaron captando todas las miradas.

Una de ellas ocurrió durante el show de La Sole. Mientras la cantante se presentaba ante el público del Monumental, un trabajador de seguridad se desmayó en pleno campo de juego. La situación generó preocupación entre quienes se encontraban cerca y quedó registrada por las cámaras.

El otro momento tuvo lugar más tarde, cuando Messi se dispuso a realizar una vuelta olímpica para saludar a los hinchas presentes. En medio del movimiento que se generó sobre el campo, otro trabajador terminó tropezando con las lonas colocadas sobre el césped.

La escena no tardó en circular por redes sociales y rápidamente se convirtió en una de las “perlitas” de una noche que tuvo a Messi como absoluto protagonista.

Así, entre lágrimas, abrazos, ovaciones y homenajes, la despedida de Leo también dejó algunos momentos insólitos que nadie tenía previstos y que terminaron sumándose al recuerdo de una jornada que quedará para siempre en la historia de la Selección.

En pocas palabras

  • Despedida de Messi: La ceremonia emotiva dejó momentos virales inesperados en la transmisión en vivo.
  • Incidentes en el campo: Un seguridad se desmayó y otro trabajador tropezó durante el evento.
  • Contenido viral: Las insólitas escenas se difundieron rápidamente en redes sociales tras la noche histórica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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