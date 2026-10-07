La despedida de Messi dejó varias "accidentes" en vivo: los momentos más virales que sorprendieron a todos

Una de ellas ocurrió durante el show de La Sole. Mientras la cantante se presentaba ante el público del Monumental, un trabajador de seguridad se desmayó en pleno campo de juego. La situación generó preocupación entre quienes se encontraban cerca y quedó registrada por las cámaras.

El otro momento tuvo lugar más tarde, cuando Messi se dispuso a realizar una vuelta olímpica para saludar a los hinchas presentes. En medio del movimiento que se generó sobre el campo, otro trabajador terminó tropezando con las lonas colocadas sobre el césped.

La escena no tardó en circular por redes sociales y rápidamente se convirtió en una de las “perlitas” de una noche que tuvo a Messi como absoluto protagonista.

Así, entre lágrimas, abrazos, ovaciones y homenajes, la despedida de Leo también dejó algunos momentos insólitos que nadie tenía previstos y que terminaron sumándose al recuerdo de una jornada que quedará para siempre en la historia de la Selección.