Salió a la luz el perverso plan para arruinarle el casamiento a Tini Stoessel

Según De Brito, Alejandro, Mariana y Francisco tendrían planeado viajar a Japón justo en los días del casamiento. La familia tendría pasajes para el 15 de diciembre, cuatro días antes de la boda, con la intención de mantenerse lejos de Argentina durante la celebración.

“Además de no ir a la boda, se suben a un avión y se van a donde no haya fans de Tini. A Japón, los tres en familia, a olvidar todo este mal trago”, contó el conductor.

El periodista también reveló otro dato que expone la magnitud de la grieta familiar: los primos de Tini también estarían invitados, pero no asistirían al casamiento.

Aunque Alejandro y Mariana están separados desde hace cinco años, De Brito aclaró que mantienen una buena relación. De hecho, el conductor contó que recientemente estuvieron juntos en Cariló, pese a que el padre de Tini actualmente tiene pareja.

Sin embargo, el conflicto con su hija parece haber generado una situación completamente diferente de cara al casamiento.

Uno de los puntos más dolorosos para Tini sería la ausencia de su abuela materna. Según la información expuesta en LAM, la cantante le habría pedido que ingresara junto a ella a la ceremonia, pero la mujer habría rechazado la propuesta por su postura en el conflicto familiar.

“Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100 por ciento del lado de sus padres”, relató De Brito.

La situación también generó opiniones encontradas en el programa. Karina Iavícoli consideró que Tini podría arrepentirse de lo que está ocurriendo, mientras que De Brito coincidió con esa mirada. Denise Dumas, en cambio, apuntó contra los padres: “Es responsabilidad de los padres no estar ahí”.

En medio de todas estas versiones, Mariana Muzlera realizó un misterioso posteo en sus historias de Instagram que rápidamente llamó la atención. La madre de Tini publicó una placa negra acompañada por un emoji y una frase que muchos interpretaron como un mensaje indirecto en medio de la disputa: “El karma siempre funciona”.