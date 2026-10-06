En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Salió a la luz el perverso plan para arruinarle el casamiento a Tini Stoessel

Salió a la luz el perverso plan de la familia de Tini Stoessel para arruinarle el casamiento con Rodrigo De Paul. Enterate.

Salió a la luz el perverso plan para arruinarle el casamiento a Tini Stoessel

Tini Stoessel atraviesa los días previos a uno de los momentos más importantes de su vida: su casamiento con Rodrigo De Paul. Mientras continúa con las pruebas de vestido y los preparativos para el mega evento que tendrá lugar en Exaltación de la Cruz, un inesperado conflicto familiar amenaza con convertirse en uno de los grandes temas alrededor de la celebración.

Leé también Cómo detectar a tiempo la insuficiencia renal en tu gato: señales de alerta que no podés ignorar
La insuficiencia renal en gatos es una enfermedad silenciosa que puede afectar a animales de cualquier edad.

Según contó Ángel de Brito en LAM, Tini no contará con la presencia de sus padres ni de su hermano Francisco durante la boda. Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco decidieron no asistir, en medio de la fuerte disputa familiar que mantienen con la cantante.

La ausencia será especialmente significativa para Tini, ya que no entrará al casamiento de la mano de su papá, como había soñado durante años. Tampoco estará su hermano, mientras que su madre tampoco será testigo presencial del momento en que la artista dé el “sí” junto a De Paul.

Pero el conflicto tendría un capítulo todavía más llamativo.

Según De Brito, Alejandro, Mariana y Francisco tendrían planeado viajar a Japón justo en los días del casamiento. La familia tendría pasajes para el 15 de diciembre, cuatro días antes de la boda, con la intención de mantenerse lejos de Argentina durante la celebración.

“Además de no ir a la boda, se suben a un avión y se van a donde no haya fans de Tini. A Japón, los tres en familia, a olvidar todo este mal trago”, contó el conductor.

El periodista también reveló otro dato que expone la magnitud de la grieta familiar: los primos de Tini también estarían invitados, pero no asistirían al casamiento.

Aunque Alejandro y Mariana están separados desde hace cinco años, De Brito aclaró que mantienen una buena relación. De hecho, el conductor contó que recientemente estuvieron juntos en Cariló, pese a que el padre de Tini actualmente tiene pareja.

Sin embargo, el conflicto con su hija parece haber generado una situación completamente diferente de cara al casamiento.

Uno de los puntos más dolorosos para Tini sería la ausencia de su abuela materna. Según la información expuesta en LAM, la cantante le habría pedido que ingresara junto a ella a la ceremonia, pero la mujer habría rechazado la propuesta por su postura en el conflicto familiar.

“Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100 por ciento del lado de sus padres”, relató De Brito.

La situación también generó opiniones encontradas en el programa. Karina Iavícoli consideró que Tini podría arrepentirse de lo que está ocurriendo, mientras que De Brito coincidió con esa mirada. Denise Dumas, en cambio, apuntó contra los padres: “Es responsabilidad de los padres no estar ahí”.

En medio de todas estas versiones, Mariana Muzlera realizó un misterioso posteo en sus historias de Instagram que rápidamente llamó la atención. La madre de Tini publicó una placa negra acompañada por un emoji y una frase que muchos interpretaron como un mensaje indirecto en medio de la disputa: “El karma siempre funciona”.

En pocas palabras

  • Familia Stoessel: Los padres y el hermano de Tini, Alejandro, Mariana y Francisco, no asistirían a su casamiento.
  • Motivo del conflicto: La familia viajaría a Japón durante la fecha de la boda, evitando la celebración.
  • Abuela materna: La abuela de Tini se habría negado a entrar a la ceremonia con ella por apoyar a los padres.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
5 razones para ver "Harry Potter y la piedra filosofal", la nueva serie original de HBO
Fenómeno mundial en Netflix: la serie corta de apenas 5 episodios que podés ver en pocos días
La fuerte confesión de Carolina Calvagni, la mujer de Tagliafico, antes de la despedida de Messi

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar