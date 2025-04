"Estaba fuera de sí": la violenta pelea entre el cantante de La Mancha de Rolando y un motoquero

El conflicto se originó en la fila del peaje, cuando el joven de 21 años le tocó bocina a Quieto para advertirle sobre una maniobra peligrosa. Fue entonces cuando, según el relato, el cantante lo embistió con su camioneta.

“Estaba fuera de sí, me agredió física y verbalmente, bajé para tratar de buscar una solución, pero jamás me dio la posibilidad de escucharme”, aseguró el motociclista al medio Oeste Noticias.

En la grabación, que el joven compartió en su cuenta de Instagram, se observa el momento exacto en que se inicia la discusión, los insultos por parte del cantante y el instante en el que el vehículo arrastra la moto.

“La pasó por encima y ahí quedó hasta que arribó el personal de vialidad”, agregó la víctima, que todavía espera que el músico se responsabilice por lo ocurrido.

Qué más dice la denuncia contra el cantante de La Mancha de Rolando

“El domingo 13 de abril me tocó vivir esta situación de no creer. Estábamos volviendo de un cumpleaños cuando nos cruzamos con este ‘ser humano’, si se le puede llamar así”, escribió el motociclista en su publicación. “No tuvo mejor idea que destruir mi moto solo por el hecho de haberle tocado bocina”.

En el posteo también expresó: “Este psicópata desde el inicio fue súper agresivo verbal y físicamente. Estoy en la búsqueda de más datos de esta persona que se dio a la fuga luego de destrozar mi vehículo que uso todos los días para trabajar”.

Más tarde, gracias a los comentarios de los usuarios, el joven supo que quien conducía la camioneta era Manuel Quieto, que ese mismo día por la noche se presentó con su banda en el Quilmes Rock.

Hasta el momento, el cantante no se pronunció públicamente sobre el hecho.