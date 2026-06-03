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La carta que encontraron entre las pertenencias de Agostina Vega y que ya analiza la Justicia

El documento, escrito por puño y letra de la menor asesinada, tendría datos relevantes para determinar cómo fueron los hechos. Los querellantes lo presentaron ante la Justicia.

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La abuela de Agostina Vega halló una carta que podría aportar datos clave. (Foto: captura)

La abuela de Agostina Vega halló una carta que podría aportar datos clave. (Foto: captura)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar relevante para la causa. Elizabeth Heredia, abuela de la adolescente asesinada en Córdoba, confirmó que encontró una carta que habría sido escrita por la joven antes de su muerte y que ya fue entregada al fiscal de la causa.

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Los investigadores revisan imágenes de una cámara de seguridad que mostrarían la presencia de otras personas en el lugar durante la madrugada del crimen. (Foto: A24)

La mujer aseguró que el documento fue hallado este miércoles por la mañana entre las pertenencias personales de Agostina y que contiene un relato sobre situaciones que la adolescente atravesó a lo largo de su vida.

Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, contó Heredia mientras participaba de la marcha por Ni Una Menos realizada en Córdoba.

El contenido de la carta, según contó Miguel Heredia, relató cómo se encontró la carta y destacó un detalle: "Ella lo firmó Agostina Heredia, con mi apellido, no con el del padre, eso muestra lo que ella sentía".

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En tanto, Elizabeth, la abuela, evitó revelar el contenido exacto del escrito, la abuela de Agostina sostuvo que en esas páginas la adolescente relataba experiencias personales que podrían aportar información importante para los investigadores. , “Ahí está relatado todo lo que ella venía viviendo”, explicó Heredia.

Consultada sobre los detalles, señaló que el texto hace referencia a “la vida que llevó desde que nació”, aunque prefirió mantener la reserva para no interferir en el avance de la investigación judicial.

La carta ya fue puesta a disposición del fiscal Garzón, quien analiza cada una de las pruebas reunidas en el expediente para reconstruir las circunstancias que rodearon el crimen de la adolescente de 14 años.

El hallazgo ocurrió durante la marcha por Ni Una Menos

La noticia se conoció mientras familiares, amigos y organizaciones sociales participaban de la movilización por Ni Una Menos en la ciudad de Córdoba.

Este año, uno de los principales reclamos de la convocatoria estuvo centrado en el pedido de justicia por Agostina Vega, cuyo caso conmocionó a la provincia y al país.

El último adiós a Agostina Vega

En paralelo a la movilización, familiares y allegados comenzaron a despedir a la joven en un velatorio íntimo organizado luego de que la fiscalía autorizara la entrega del cuerpo.

La ceremonia se realiza en una funeraria cercana al domicilio de sus abuelos maternos y cuenta con un importante operativo de seguridad en los alrededores.

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Agostina Vega. (Foto: redes)

Agostina Vega. (Foto: redes)

La entrega de los restos fue posible tras un acuerdo alcanzado entre el padre de Agostina, Gabriel Vega, los abuelos maternos y las autoridades judiciales.

Las diferencias familiares por el velatorio

Durante los últimos días existieron desacuerdos entre distintos integrantes de la familia sobre cómo y cuándo debía realizarse la despedida.

Por un lado, los abuelos maternos Miguel y Elizabeth Heredia, junto con el tío de la adolescente, Franco Heredia, habían solicitado que el velatorio se postergara hasta el jueves para poder participar previamente de la marcha por Ni Una Menos.

En cambio, el padre de la víctima impulsaba una ceremonia privada, reservada para familiares y allegados más cercanos y alejada de la exposición pública. “Hubo un conflicto familiar por una cuestión de cuidados y diferencias”, explicó Gabriel Vega durante una conferencia de prensa.

Finalmente, tras las negociaciones, se alcanzó un consenso que permitió concretar la entrega del cuerpo y realizar la despedida en un ámbito reservado.

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