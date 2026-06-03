La carta que encontraron entre las pertenencias de Agostina Vega y que ya analiza la Justicia

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En tanto, Elizabeth, la abuela, evitó revelar el contenido exacto del escrito, la abuela de Agostina sostuvo que en esas páginas la adolescente relataba experiencias personales que podrían aportar información importante para los investigadores. , “Ahí está relatado todo lo que ella venía viviendo”, explicó Heredia.

Consultada sobre los detalles, señaló que el texto hace referencia a “la vida que llevó desde que nació”, aunque prefirió mantener la reserva para no interferir en el avance de la investigación judicial.

La carta ya fue puesta a disposición del fiscal Garzón, quien analiza cada una de las pruebas reunidas en el expediente para reconstruir las circunstancias que rodearon el crimen de la adolescente de 14 años.

El hallazgo ocurrió durante la marcha por Ni Una Menos

La noticia se conoció mientras familiares, amigos y organizaciones sociales participaban de la movilización por Ni Una Menos en la ciudad de Córdoba.

Este año, uno de los principales reclamos de la convocatoria estuvo centrado en el pedido de justicia por Agostina Vega, cuyo caso conmocionó a la provincia y al país.

El último adiós a Agostina Vega

En paralelo a la movilización, familiares y allegados comenzaron a despedir a la joven en un velatorio íntimo organizado luego de que la fiscalía autorizara la entrega del cuerpo.

La ceremonia se realiza en una funeraria cercana al domicilio de sus abuelos maternos y cuenta con un importante operativo de seguridad en los alrededores.

cinthia fernandez agostina vega Agostina Vega. (Foto: redes)

La entrega de los restos fue posible tras un acuerdo alcanzado entre el padre de Agostina, Gabriel Vega, los abuelos maternos y las autoridades judiciales.

Las diferencias familiares por el velatorio

Durante los últimos días existieron desacuerdos entre distintos integrantes de la familia sobre cómo y cuándo debía realizarse la despedida.

Por un lado, los abuelos maternos Miguel y Elizabeth Heredia, junto con el tío de la adolescente, Franco Heredia, habían solicitado que el velatorio se postergara hasta el jueves para poder participar previamente de la marcha por Ni Una Menos.

En cambio, el padre de la víctima impulsaba una ceremonia privada, reservada para familiares y allegados más cercanos y alejada de la exposición pública. “Hubo un conflicto familiar por una cuestión de cuidados y diferencias”, explicó Gabriel Vega durante una conferencia de prensa.

Finalmente, tras las negociaciones, se alcanzó un consenso que permitió concretar la entrega del cuerpo y realizar la despedida en un ámbito reservado.